House of the Dragon : Larys est-il fétichiste des pieds ?

Le neuvième épisode de House of the Dragon nous a appris que Larys Strong est un fétichiste insatiable des pieds. Suivez-nous pour en savoir un peu plus.

Tous penchants sexuels sont décidément au programme dans Game of Thrones (tout sauf l’homosexualité, cela dit…). L’inceste n’y est même pas seulement considéré normal, mais est aussi vu comme romantique. Cela s’est notamment perçu avec l’accueil du couple formé par Rhaenyra et Daemon. Le public saurait donc tout à fait gérer les scènes avec un fétichiste des pieds s’il a su le faire pour ces nombreuses scènes de sexe remplissant ce monde. Parlons donc du Littlefinger de House of the Dragon, Larys Strong.

Larys Strong est un fétichiste des pieds

Dans le neuvième épisode, Larys Strong suit attentivement les efforts d’Otto et d’Alicent pour trouver Aegon à King’s Landing. Comme nous l’avons vu, Larys est un opportuniste et un intrigant qui cherche à s’attirer les faveurs de la reine. Il lui a même déjà dit un jour qu’elle le récompensera le moment venu.

Alicent retrouva plus tard Larys dans ses appartements. Ce dernier souhaite lui dire comment Otto a réussi à trouver Aegon en premier, mais ses déclarations ont un certain prix. Il veut voir ses pieds et qu’elle retire ses chaussures et ses bas.

Après avoir révélé le réseau d’espions d’Otto, Larys suggère à Alicent de tuer son père pour empêcher toute nouvelle interférence. Alicent lui demande alors s’il peut s’en occuper et pour l’obliger à réaliser sa demande, elle pose ses pieds sur le canapé. Larys s’est alors masturbé. Ce qui confirme son côté fétichiste des pieds.

House of the Dragon : Pourquoi Larys est-il un fétichiste des pieds ?

Il n’est pas nécessaire de justifier le fait d’être un fétichiste des pieds. Toutefois, le penchant sexuel de Larys Strong est facile à expliquer. En effet, son pied a été tordu à la naissance et cela l’a fait boiter tout au long de sa vie. Ainsi, les scènes de l’épisode 9 de House of the Dragon montrent bien le pied tourné vers l’intérieur de Larys lorsqu’il marche. La vue d’un joli pied pourrait donc l’exciter.

En attendant, sachez que le dixième épisode de House of the Dragon qui n’est autre que la finale de la saison 1. Vous pourrez le visionner le lundi 24 octobre.