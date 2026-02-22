Hongqi défie Ford : Un nouveau SUV off-road chinois à 4 moteurs électriques !

L’offensive chinoise sur le segment du tout-terrain de luxe se poursuit. Hongqi, la marque premium du géant FAW, vient de dévoiler un nouveau SUV off-road électrique aux ambitions claires : défier les ténors américains comme Ford.

Avec ses quatre moteurs électriques, ce baroudeur promet des capacités de franchissement hors normes et une puissance démentielle, le tout dans un écrin de luxe et de technologie. Une nouvelle preuve que l’électrification n’a pas tué l’aventure, bien au contraire. La bataille des SUV offroad ne fait que commencer, et Hongqi compte bien y jouer un rôle de premier plan.

Hongqi dégaine son premier SUV off-road électrique à quatre moteurs

Le constructeur chinois Hongqi, connu pour ses berlines de luxe, s’aventure en terrain inconnu. Un prototype camouflé de son premier SUV tout-terrain a été aperçu lors d’essais hivernaux. Et la bête a de quoi impressionner : carrosserie cubique, calandre verticale imposante, et surtout, quatre moteurs électriques. De quoi rivaliser avec les ténors du segment.

À quoi ressemble ce nouveau venu ?

Le design reste classique pour un off-road : lignes carrées, porte roue de secours arrière, galerie de toit. Mais Hongqi y ajoute sa patte avec sa calandre avant en cascade, des projecteurs ronds et un lidar monté sur le toit pour les aides à la conduite. Les poignées de porte sont traditionnelles (pas de flush, ouf). Le SUV mesure plus de 5 mètres de long, avec un empattement de 2 950 mm. Du lourd.

Quelles sont ses performances annoncées ?

Les informations officielles confirment la présence de quatre moteurs électriques et de trois blocages de différentiel (avant, central, arrière). Cette auto passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Des performances dignes d’un sportif, mais emballées dans un costume de baroudeur.

Hongqi a lancé un concours public pour choisir le nom de son bébé. Les dix finalistes, dévoilés en octobre, sont : Lion, Kunlun, 1927, Mountains and Rivers, Jinggang Mountain, Kyushu, Aoshi, Rongyao, Jinzhao et Guanshan. Le grand gagnant recevra un véhicule gratuit portant le numéro de plaque 001. Le nom le plus populaire ? « Mountains and Rivers » (Montagnes et Rivières), suivi de près par « Kunlun » et « Jinggang Mountain ». Verdict à venir.

Quelles configurations seront disponibles ?

À son lancement, le SUV off-road proposera cinq niveaux de personnalisation : version standard, options d’usine, accessoires d’usine, interfaces pré-installées et post-équipement. De quoi satisfaire les puristes du hors-piste comme les amateurs de confort.

Quelle concurrence sur le marché ?

Le segment du tout-terrain hardcore est dominé en Chine par le Tank 300 (3 929 ventes en janvier 2026), suivi du Beijing BJ40 (3 118 ventes) et du Beijing BJ40 EREV (2 455 ventes). Hongqi devra se faire une place au soleil. On ne sait rien sur la date de lancement et les spécifications techniques détaillées du véhicule. Mais l’arrivée d’un SUV électrique à quatre moteurs avec trois blocages pourrait bien secouer le marché. À suivre.

