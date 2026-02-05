Highlander : une vidéo fuite et dévoile une nouvelle scène avec Henry Cavill !

Par la puissance de l’épée ! Une fuite explosive vient d’illuminer le net, et elle est à couper le souffle. Une courte vidéo, non officielle, dévoile Henry Cavill dans le rôle du Highlander Connor MacLeod, chevauchant une moto avec l’élégance dévastatrice d’un Immortel.

On y perçoit l’atmosphère sombre du reboot, l’aura du héros retravaillé et une séquence d’action qui promet monts et merveilles. Les fans n’ont pas tardé à décortiquer chaque image de ce cadeau inattendu. La guerre ancestrale n’a jamais semblé aussi proche, ni aussi stylée.

Un nouveau « Highlander » se prépare-t-il dans les brumes de Londres ?

Le vent tourne sur les rives de la Tamise, et il apporte avec lui l’odeur de l’éternité. Après une première image teasant Henry Cavill en Connor MacLeod la semaine dernière, les indiscrétions de tournage se multiplient à Londres. Des vidéos fuitées montrent l’acteur, impeccable sur une moto. Puis en pleine discussion sous la pluie avec un Jeremy Irons très distingué. Ce dernier incarnerait le chef d’un ordre secret, les Guetteurs (The Watchers), qui considèrent les immortels comme une menace pour l’humanité. Le grand jeu des Immortels, orchestré par Chad Stahelski (le réalisateur de John Wick), semble donc bel et bien lancé.

Pourquoi ce reboot a-t-il tant fait patienter les fans ?

La route vers ce nouveau Highlander a été aussi longue que la vie d’un Immortel. Évoquée dès 2008, la renaissance de la franchise a connu de multiples faux départs et changements de réalisateurs avant d’atterrir entre les mains expertes de Stahelski en 2016. Henry Cavill a été officiellement choisi pour le rôle titre en 2021, après que des noms comme Ryan Reynolds aient circulé. Un autre coup d’arrêt a eu lieu l’an dernier lorsque Cavill s’est blessé à l’entraînement. Mais les désordres du temps n’effraient pas les Immortels : le tournage bat aujourd’hui son plein, laissant espérer une sortie en 2027.

Quel visage aura cette nouvelle lutte séculaire ?

Le synopsis reste fidèle à l’essence du film culte de 1986 : Connor MacLeod, guerrier immortel hanté par ses pertes, vit retiré dans le monde moderne. Il est contraint de replonger dans le « Jeu » – où il ne peut en rester qu’un – lorsque son vieil ennemi, le Kurgan, refait surface, soutenu par une organisation cherchant à percer le secret de la vie éternelle. Cette quête pour le « Prix » ultime se transforme alors en « combat pour l’âme de l’humanité ». Une histoire de duels à l’épée à travers les siècles, mais avec un enjeu cosmique rehaussé.

Quelle est cette impressionnante assemblée d’Immortels ?

C’est peut-être le plus grand tour de force de ce projet : la distribution est tout simplement titanesque. Pour incarner les figures iconiques, Henry Cavill sera donc Connor MacLeod, face à un Kurgan repris par Dave Bautista (succédant à Clancy Brown).

Le mentor charismatique, Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, sera quant à lui joué par… Russell Crowe. Autour d’eux, une pléiade de talents : Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, le catcheur Drew McIntyre, Jeremy Irons donc, Max Zhang, Siobhan Cullen, Jeon Jong-seo et Kevin McKidd. De quoi promettre des duels d’acteurs aussi électriques que les combats à l’épée.

Les Guetteurs de Jeremy Irons sont-ils la nouvelle menace ?

L’intrigue s’enrichit d’un nouvel élément intrigant avec l’introduction des Guetteurs, cet ordre secret dirigé par le personnage de Jeremy Irons. Leur mission : surveiller les Immortels, perçus comme un péril pour l’humanité. Cette faction ajoute une couche de conflit moral et politique à la guerre purement physique qui oppose MacLeod au Kurgan. Le « Jeu » ne se résume plus à une simple chasse à l’homme ; il devient un terrain d’affrontement idéologique aux conséquences mondiales.

Alors que le tournage avance enfin à bon rythme, les fans peuvent savourer ces premières visions et anticiper avec impatience le retour d’une saga qui a marqué des générations. Entre l’élégance mortelle de Stahelski pour les scènes d’action et la puissance de cette distribution, tout semble réuni pour que ce Highlander ne souffre pas de la malédiction des suites décevantes. Il ne reste plus qu’à attendre… mais pour des Immortels, quelques années de plus, c’est l’affaire d’un instant.

