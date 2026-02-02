Team Démolition sur Prime Video – Fin heureuse en vue ou pas ?

L’équipe la plus explosive du dernier film sur la chaîne d’Amazon a enfin livré son dernier coup de pioche, et les fans sont suspendus aux débris. Le film sur Prime Video « Team Démolition » s’est terminé sur un suspens impressionnant avec un cocktail de révélations, d’explosions et d’émotions à fleur de peau.

Mais après toutes ces démolitions contrôlées et ces vies ébranlées, nos héros obtiennent-ils enfin la reconstruction et la paix qu’ils méritent ? On dissèque la finale, pièce par pièce, pour savoir si l’équipe repart avec le sourire ou si certains murs sont tombés une fois pour toutes. L’heure du bilan a sonné.

Team Démolition : le duo Momoa-Bautista explose-t-il l’écran ?

La dernière production d’Amazon Prime Video MGM, The Wrecking Crew ou Team Démolition, est un concentré d’action pure et de comédie à l’état brut. Dave Bautista et Jason Momoa y incarnent deux frères que tout oppose, réunis à contrecœur après la mort mystérieuse de leur père à Hawaï. Entre disputes fraternelles hilarantes et cascades ultra-violentes, le film promet un divertissement sans fioritures. Mais sous ses airs de blockbuster musclé se cache une intrigue policière plus retorse qu’il n’y paraît. C’est un mystère à dénouer au milieu des coups de poing et des paysages paradisiaques.

Pourquoi leur père est-il vraiment mort ?

L’histoire démarre sur la mort brutale de Walter Hale, percuté par un fourgon après avoir posté un mystérieux paquet. Ses fils, James (Bautista), un instructeur des Navy SEALs au cœur de glace, et Jonny (Momoa), un flic de l’Oklahoma au caractère explosif, se retrouvent pour des funérailles aussi tendues qu’une mèche lente.

Persuadé que l’accident n’en est pas un, Jonny entraîne son frère réticent dans une enquête qui les plonge dans le monde souterrain d’Hawaï. Leur première piste : les activités de détective privé de leur père. Une affaire de corruption à haut niveau se profile rapidement, les mettant dans le collimateur du très dangereux Yakusa.

Qui se cache derrière le projet de casino illégal ?

Les frères Hale remontent la piste jusqu’à Marcus Robichaux (Claes Bang). C’est un promoteur véreux qui projette de construire un casino sur des terres communautaires, malgré l’interdiction du jeu sur l’île. Ils découvrent que leur père avait été engagé par la femme de Robichaux pour enquêter sur son mari. La mort subite de cette dernière confirme qu’ils touchent au but.

L’enquête atteint son paroxysme lors d’une course-poursuite infernale, où un hélicoptère mitraille sans relâche le minivan des frères et de l’ex-petite amie de Jonny, Valentina (Morena Baccarin). Un morceau de bravoure stupéfiant qui valide à elle seule le titre du film.

Le paquet envoyé par Walter contenait une clé USB accablante : elle révèle des virements de 12 millions de dollars de Robichaux vers le compte du Gouverneur Peter Mahoe (Temuera Morrison). Un pot-de-vin pour légaliser le jeu et permettre au casino de voir le jour. Walter est mort pour avoir découvert cette combine.

Pour les faire taire, Robichaux fait enlever leurs familles. Le film culmine dans un assaut spectaculaire et ultra-violent contre le manoir du malfaiteur. James terrasse le chef du Yakusa, Jonny élimine Robichaux, et ils sauvent leurs proches. Le gouverneur corrompu est arrêté, bouclant l’enquête.

Le duo Momoa-Bautista tient-il ses promesses ?

La grande réussite du film réside dans l’alchimie et le contraste parfaits entre ses deux stars. Momoa incarne un Johnny impulsif et râleur, Bautista un James stoïque et bourru. Leurs échanges virevoltants et leur combat fraternel sous la pluie sont des moments d’anthologie, aussi hilarants que révélateurs. Le scénario de Jonathan Tropper trouve le juste équilibre entre émotion, humour et carnage. Le réalisateur Angel Manuel Soto (Blue Beetle) maîtrise parfaitement les séquences d’action. De plus, il laisse respirer ses acteurs et les superbes décors hawaïens.

Team Démolition est l’équivalent cinématographique d’un bon gros shoot d’adrénaline. Ce n’est pas un film qui se prend au sérieux. C’est plus une démonstration de force brute, de fraternité retrouvée et de divertissement pur, servi par deux géants au sommet de leur art. Une fois le crédit final passé, une seule question subsiste : pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour les réunir ?

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn