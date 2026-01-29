Highlander : Henry Cavill se dévoile en Connor MacLeod, et les fans sont foudroyés !

Il ne peut en rester qu’un, et celui-là a une mâchoire qui pourrait trancher le métal. Henry Cavill vient de dévoiler son incarnation du légendaire Connor MacLeod dans le reboot de « Highlander », et l’effet est… électrifiant.

Entre une armure des Highlands, une épée claymore et le regard perçant qui a fait sa renommée, l’acteur incarne à la perfection l’immortel écossais. Les premières images, aussi épiques que glaçantes, ont littéralement foudroyé les fans d’enthousiasme. Préparez vos playlists Queen, la bataille séculaire pour le Prix reprend vie avec un héros qui a tout pour devenir iconique.

Henry Cavill nous dévoile enfin son Connor MacLeod !

L’attente a été longue, mais la première image est là. Henry Cavill a lui-même dévoilé notre premier aperçu de son incarnation de Connor MacLeod dans le reboot de Highlander. Le résultat ? Un Immortel à l’aspect brut, suant et vêtu d’un long manteau de cuir, loin de la perfection lissée de certains super-héros. Une allure prometteuse pour un film que les fans espèrent depuis des années. Cavill a accompagné l’image d’un message personnel, évoquant « un parcours incroyable » et qualifiant ce moment de « spécial ».

Pourquoi ce film a-t-il mis tant de temps à arriver ?

La route a effectivement été sinueuse. Le projet, maintes fois reporté, ne débutera son tournage qu’en 2026, après de nombreux délais. Cette révélation est donc une véritable bouffée d’air pour les adeptes de la franchise, qui suivent chaque miette d’information avec une patience d’Immortel. Mais le casting, lui, valait sûrement l’attente. Cavill ne sera pas seul dans cette aventure séculaire.

Qui rejoindra Cavill dans ce combat séculaire ?

L’acteur retrouve son co-star de Man of Steel, Russell Crowe. Ce dernier renouera également avec Djimon Hounsou, son compagnon d’armes dans Gladiator. Face à eux, l’antagoniste redoutable, le Kurgan, sera incarné par l’imposant Dave Bautista. Enfin, le catcheur de la WWE Drew McIntyre endossera le rôle d’Angus MacLeod, le frère de Connor. Une distribution de choc qui promet des confrontations épiques.

Le réalisateur de John Wick va-t-il réinventer le mythe ?

Aux commandes, on trouve Chad Stahelski, le maître d’œuvre de l’univers John Wick. Et il ne compte pas faire une simple relecture du film de 1986. Il a annoncé son intention de moderniser et d’élargir l’épopée : « Nous la transposons du début des années 1500 dans les Highlands à un cadre qui va au-delà du New York et de Hong Kong contemporains. Il y a une grande opportunité pour l’action. »

Sa vision, façonnée par son expérience sur John Wick, consiste à « faire plier le récit » pour y intégrer une ligne temporelle étendue, des guerriers immortels et une chorégraphie de combat stylée. Le tout teinté, assure-t-il, d’une touche de romance « pas comme on l’imagine ». Un mélange qui semble taillé sur mesure pour le mythe Highlander.

Cette première image, bien que sans date de sortie, a donc parfaitement rempli son office : raviver la flamme et prouver que l’approche visuelle et narrative est entre de bonnes mains. Entre le physique convaincant de Cavill et la patte audacieuse de Stahelski, le « Il ne peut en rester qu’un » n’a jamais semblé aussi engageant. Préparez vos claymores.

