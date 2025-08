James Gunn évoque un possible retour d’Henry Cavill… en méchant ?

Alors que le nouveau Superman de David Corenswet a prit son envol, James Gunn a semé le trouble en évoquant un possible retour d’Henry Cavill. Mais ce ne sera pas dans le rôle qu’on imagine.

Le réalisateur laisse entendre que l’ancien interprète du justicier pourrait revenir en ennemi ?! Mais qui sera-t-il ? C’est un twist qui ferait exploser Internet ! Après l’affront de son éviction, Cavill en méchant serait la revanche parfaite et un cadeau inattendu pour les fans.

Un twist kryptonien inattendu

Alors que James Gunn prépare son nouveau Superman: Legacy, une théorie folle circule : Henry Cavill pourrait faire son retour dans l’univers DC… mais en ennemi juré du Man of Steel ! L’idée séduisante verrait bien l’ancien Superman endosser le rôle de General Zod.

Ce kryptonien maléfique venu de l’espace serait un rôle atypique pour Henry Cavill. Après avoir incarné le justicier pendant dix ans, voir l’ex-homme d’acier passer du côté obscur constituerait un coup de théâtre parfait pour surprendre les fans.

Les indices qui alimentent la rumeur

Plusieurs éléments accréditent cette théorie troublante. James Gunn a confirmé explorer le Multivers dans son film, ouvrant la porte à toutes les possibilités. De son côté Henry Cavill n’a jamais fermé la porte à un retour sous cape noire, gardant un lien subtil avec l’univers DC.

La coïncidence la plus troublante reste l’apparition d’Ultraman dans Crisis on Infinite Earths, comme un clin d’œil du destin. Le réalisateur a récemment liké un tweet fan-art de Cavill en Ultraman, geste qui ne semble pas anodin dans l’univers DC où rien n’arrive par hasard.

Pourquoi ce retour serait génial ?

En fait, imaginez Henry Cavill, avec sa carrure et son charisme légendaires, interprétant un personnage corrompu, arrogant et ultra-violent donne le vertige comme James Gunn l’aurait imaginer. Le contraste avec son incarnation précédente du héros serait saisissant.

Cela offrait une nouvelle dimension à son talent. Ce rôle lui permettrait d’explorer une facette inédite de son jeu d’acteur tout en clôturant en beauté son chapitre DC. Quel meilleur cadeau pour le nouveau Superman (David Corenswet) qu’un adversaire à sa mesure, chargé de toute cette histoire ?

Quel sont les obstacles à surmonter ?

Warner Bros devra relever plusieurs défis pour concrétiser cette idée. Convaincre Henry Cavill de revenir vu que Black Adam et Sahzam ont été mis aux oubliettes. Sinon, trouver la place parfaite pour ce nouveau méchant sans surcharger le scénario demandera toute l’habileté narrative de Gunn.

Éviter les comparaisons avec The Flash et ses multiples Batman constituera un autre piège à déjouer. Mais si James Gunn excelle en quelque chose, c’est bien dans l’art de jongler avec les attentes des fans tout en les surprenant agréablement.

Et si les plans de James Gunn changent ?

Enfin, d’autres pistes méritent considération. Henry Cavill pourrait incarner Bizarro pour une version tragicomique du héros. Cela apporterait une touche d’humour noir à l’ensemble. Une apparition en Kingdom Come Superman vieillissant toucherait la corde nostalgique des fans. Un simple caméo en Jor-El via hologramme constituerait un hommage discret mais émouvant. Quoi qu’il en soit, après le chaos des dernières années, les fans DC méritent une surprise à la hauteur de leur patience légendaire.

Le détail qui tue : En 2021, Cavill s’était entraîné avec… une cape noire. À l’époque, tout le monde y voyait un hommage à The Witcher. Et si c’était en réalité un indice subtil laissé à l’attention des fans les plus perspicaces ?

