La hi-fi connectée selon Focal et Naim

Focal et Naim imposent une nouvelle référence dans le monde de la hi-fi sans fil. Leurs systèmes connectés allient performance, élégance et simplicité.

Depuis leur union en 2011, Focal et Naim réenchantent l’expérience sonore à travers des créations dans lesquelles le raffinement artisanal rencontre l’innovation technologique. Les deux fabricants sont réunis au sein de VerVent Audio. Ils poursuivent une ambition partagée : redéfinir les standards de la haute-fidélité et offrir à la fois simplicité d’usage et excellence acoustique.

Deux marques, une vision sonore commune

Tout commence avec deux trajectoires distinctes. En France, Focal perfectionne depuis 1979 l’art du haut-parleur. Outre ses enceintes emblématiques, la marque conçoit casques hi-fi, équipements pour voitures et systèmes professionnels. De son côté, Naim, fondé en 1973 en Angleterre, s’impose dans l’univers de l’amplification et du streaming haute résolution. Ensemble, ils imaginent des systèmes tout-en-un pour que la musicalité n’ait plus de limites.

Leur collaboration donne naissance à des produits phares comme la gamme Mu-so ou encore Diva Utopia, synthèse parfaite entre puissance, élégance et connectivité. Derrière ces références, un savoir-faire rigoureux, cultivé dans les ateliers de La Talaudière et de Salisbury. Chaque pièce est donc assemblée avec précision.

Une technologie au service de l’émotion

Loin des gadgets audiophiles standardisés, Focal et Naim misent sur des technologies propriétaires. Tout y est : tweeters en béryllium, membranes Flax à base de lin, algorithmes de traitement sonore ou encore contrôle via DSP intégré. Ces innovations ne sont pas là pour impressionner, mais pour faire vivre la musique autrement.

Avec Mu-so Hekla, par exemple, le système s’adapte au contenu (film, concert, jeu vidéo) pour offrir une immersion sonore bluffante. Bathys, le casque Bluetooth de Focal, propose une écoute nomade d’une rare pureté grâce à des composants fabriqués en France. Le design, toujours pensé comme une extension de la performance, renforce la singularité de chaque modèle.

L’expérience client réinventée dans les boutiques Focal Powered by Naim

Pour transmettre cette passion, le duo mise sur un réseau mondial de boutiques pensées comme des écrins sensoriels. De Lyon à Dubaï, ces espaces offrent un accompagnement personnalisé, des démonstrations sur mesure et un cadre propice à la découverte. Tout est pensé pour que l’expérience d’écoute commence bien avant la première note.

Grâce à une vision partagée et à l’excellence de leurs équipes, Focal et Naim imposent une nouvelle manière de vivre la hi-fi sans fil. Plus qu’un simple progrès technique, une révolution culturelle dans laquelle le son devient un art de vivre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn