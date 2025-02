J’ai testé le Sharp XL-B720D ! Le système hi-fi le plus polyvalent qui soit ? 

Le Sharp XL-B720D, aussi appelé Tokyo DAB+ All-in-One Hi-Fi System, est un appareil audio extrêmement intrigant. Au premier abord, il ressemble à un simple digital stéréo ou une radio DAB+ classique, mais il cache bien son jeu.

Derrière son design compact et épuré, il embarque un lecteur CD, une connectivité Bluetooth 5.0 et un port USB MP3. Une promesse de polyvalence qui a éveillé ma curiosité. Peut-il réellement offrir une expérience audio complète tout en restant accessible et performant ? J’ai testé ce système Hi-Fi sous toutes les coutures. Après plusieurs jours d’expérimentation, voici mon verdict sur cette mini-chaîne qui veut tout faire… et bien le faire !

Caractéristiques techniques

Puissance de crête : 60 W

: Deux haut-parleurs large bande Radio numérique et FM : Compatible DAB+/DAB et FM avec RDS

: Menu disponible en 7 langues (anglais, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et polonais) Dimensions : 345 x 122 x 215 mm

Mon avis sur le design et la qualité de fabrication

Le Sharp XL-B720D affiche un style sobre et minimaliste. Son boîtier en bois stratifié apporte une touche d’élégance tout en optimisant l’acoustique en réduisant les distorsions. Avec ses dimensions compactes, il trouve facilement sa place sur une étagère ou un bureau, sans encombrer l’espace.

J’apprécie particulièrement la finition noire mate, qui lui donne un look discret mais raffiné. En façade, les deux haut-parleurs à large bande encadrent un lecteur CD discret, parfaitement intégré. L’ensemble respire la simplicité et l’efficacité, mais en y regardant de plus près, quelques détails me laissent perplexe.

Le tiroir du lecteur CD, par exemple, m’a semblé un peu fragile. Il manque cette sensation de robustesse qu’on attend d’un appareil audio pensé pour durer. Même constat pour les boutons et la molette de réglage, qui auraient mérité des matériaux un peu plus qualitatifs. Rien de rédhibitoire, mais à ce prix, j’aurais aimé une fabrication un peu plus soignée. Bref, un design réussi, une conception pensée pour améliorer le son, mais une qualité de fabrication qui aurait pu être un cran au-dessus.

Que dire des fonctionnalités clés ?

Le Sharp XL-B720D ne se contente pas d’être un simple lecteur CD, il mise sur une polyvalence audio qui s’adapte à différents usages. Évidemment, il permet d’écouter des CD classiques, CD-R et CD-RW. C’est un vrai plus pour ceux qui aiment encore profiter de leur collection physique. Cependant, il ne s’arrête pas là.

Avec sa radio DAB+ et FM, j’ai pu naviguer entre de nombreuses stations avec une qualité d’écoute bien plus nette qu’avec une radio analogique. Le Bluetooth 5.0 est un autre atout appréciable. En quelques secondes, j’ai pu connecter mon smartphone et lancer mes playlists sans contrainte de câbles.

Autre point pratique : le port USB en façade reconnaît les fichiers MP3. L’entrée auxiliaire 3,5 mm, elle, est parfaite pour brancher un autre appareil audio si besoin. En quelques mots, cette configuration permet d’écouter la musique de différentes sources, que l’on soit nostalgique des CD ou adepte du streaming.

Mon expérience utilisateur

Dès les premiers instants, l’ergonomie du Sharp XL-B720D m’a semblé bien pensée. Les commandes en façade sont faciles à prendre en main, avec une molette cliquable pour le volume. De plus, un écran rétroéclairé affiche l’heure et les informations de la radio. J’ai pu naviguer sans difficulté entre les différentes fonctions, notamment la mémoire de 20 stations en DAB+ et 20 en FM.

Les connectiques situées à l’arrière sont basiques, mais suffisantes : une entrée auxiliaire 3,5 mm, un port USB et un récepteur d’antenne. L’antenne filaire fournie améliore la réception radio, mais dans certaines zones, le signal reste capricieux. Le port USB ne prend en charge que les supports FAT32 jusqu’à 64 Go et uniquement les fichiers MP3, ce qui limite un peu l’expérience.

Petit bémol : Sharp annonce une compatibilité MP3 pour le lecteur CD, mais après test, impossible de lire ces fichiers. En revanche, le Bluetooth 5.0 fonctionne bien. Toutefois, l’absence d’application dédiée ou de connexion Internet restreint un peu les possibilités de streaming.

La qualité sonore

Avec ses deux haut-parleurs de 30 W, le Sharp XL-B720D promet une puissance sonore totale de 60 W. Sur le papier, cela semble suffisant pour un usage domestique, mais à l’écoute, l’expérience est mitigée. Les aigus manquent de clarté, ce qui donne parfois un son légèrement voilé. Quant aux basses, elles restent timides, surtout lorsqu’on les compare à d’autres modèles concurrents.

Les réglages audio intégrés permettent quelques ajustements grâce à neuf préréglages d’égalisation (Normal, Classique, Dance, Jazz, Pop, Rock, Sport, Parole, Film). Un réglage manuel des basses et des aigus est également proposé. Malheureusement, leur impact reste limité, et aucun mode ne parvient vraiment à compenser le manque de profondeur du son. Pour une écoute d’appoint ou à volume modéré, cela fait l’affaire, mais les audiophiles resteront sur leur faim.

Les questions de performance

L’affichage monochrome du Sharp XL-B720D fait le strict minimum. Il affiche correctement l’heure et les titres des stations radio. Cependant, il devient inutile en mode Bluetooth ou CD, et laisse l’écran désespérément vide. Un vrai manque pour ceux qui aiment voir les informations de lecture en cours. Heureusement, la luminosité est réglable. De plus, l’ajout d’une alarme et d’une minuterie d’arrêt offre un petit plus en termes de confort, même si ces fonctions restent assez basiques.

D’ailleurs, la télécommande fournie est une agréable surprise. Avec ses boutons en caoutchouc bien disposés, elle permet un accès rapide aux réglages essentiels, y compris les aigus et les basses. Autre détail appréciable : les stations de radio peuvent être sélectionnées directement via un clavier numérique. C’est une fonctionnalité pratique que l’on ne retrouve pas toujours sur les modèles concurrents.

