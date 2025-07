Happy Gilmore 2 : Les blagues et moments les plus mémorables du film

Happy Gilmore 2 comprend son lot de blagues et de moments qui resteront dans les mémoires des fans.

Le retour de Happy Gilmore fait déjà parler de lui. Avec Happy Gilmore 2, Adam Sandler signe une suite déjantée qui réussit à mêler nostalgie et nouveautés. Entre caméos improbables et gags absurdes, cette nouveauté de Netflix délivre de vrais fous rires aux fans.

La blague noire de la dame de la maison de retraite

Une voix suppliante s’élève d’une tombe lors d’une bagarre au cimetière. C’est d’ailleurs le moment le plus sombre de Happy Gilmore 2. On comprend que la fameuse dame de la maison de retraite a s’est faite enterrer vivante. Cette pointe d’humour noir inattendue tranche avec le reste du ton du film.

L’étrange apparition de Screech dans Happy Gilmore 2

L’humour absurde est de mise dans ce deuxième opus, notamment avec ce clin d’œil à Saved by the Bell. Le film présente un golfeur nommé Screech, rapidement confondu par les fans avec le personnage culte de la sitcom. Le décalage entre l’univers du golf et la référence 90s crée alors une scène totalement délirante.

Des prisonniers libérés pour une victoire au golf

Le final de Happy Gilmore 2 réserve aussi son lot d’absurde. Après la victoire de Happy, le directeur d’un hôpital psychiatrique libère sans raison tous les patients. Ces derniers s’échappent alors en masse. Ce non-sens total illustre parfaitement l’humour imprévisible du film dispo sur Netflix.

Happy Gilmore 2, Esteban prêt à tout pour quelques dollars

Esteban est sans doute l’un des seconds rôles les plus marquants de ce deuxième volet. Prêt à se faire malmener pour un billet de 50 dollars, il finit même par se faire assommer volontairement. L’enthousiasme de Marcello Hernandez rend la scène hilarante et confirme l’efficacité de cet humour absurde.

Stephen A. Smith et sa sanction extrême

Parmi les caméos qui marquent, celui du commentateur sportif Stephen A. Smith se distingue également. Fidèle à son exubérance télévisée, dans Happy Gilmore 2, il réclame la chaise électrique pour Happy. Celui-ci était coupable d’avoir conduit un golf cart en état d’ivresse. L’exagération, savamment dosée, fait mouche et déclenche ainsi un fou rire général.

Steve Buscemi, voisin envahissant et danseur improvisé

Un autre caméo marquant est celui de Steve Buscemi en voisin insupportable. Happy Gilmore 2 le présente d’abord comme un trouble-fête qui urine sur les boîtes aux lettres. Puis, il se retrouve finalement à danser le ballet avec la fille de Happy. La scène vire au chaos lorsqu’il détourne l’attention en exécutant des pas maladroits et s’enfuit en courant. Il apparaîtra aussi dans Mercredi saison 2.

Le “Happy Place” d’Oscar dans Happy Gilmore 2

Oscar, incarné par Bad Bunny, a aussi droit à son “Happy Place”, et il est particulièrement déjanté. On le découvre en train d’enduire son ancien patron de miel avant de le donner à un ours affamé. Un mélange improbable qui illustre à merveille le style loufoque du film.

Eminem face aux crocodiles

Autre apparition surprise : Eminem incarne le fils du fameux heckler du premier film. Fidèle à l’esprit provocateur de son personnage, il finit englouti par un lac rempli de crocodiles. Cette séquence de Happy Gilmore 2 est aussi sanglante qu’absurde. Elle rend donc hommage au premier film tout en poussant le délire encore plus loin.

Le nouveau “Happy Place” de Happy

Souvenez-vous du fameux “Happy Place” du premier opus de ce film Netflix, entre bière et pin-up. Dans cette suite, Happy, désormais quinquagénaire, se crée une version beaucoup plus terre-à-terre. Au lieu des fantasmes de jeunesse, dans Happy Gilmore 2, il rêve désormais de choses simples. Cela va d’un cholestérol bas à des vêtements taille M.

Happy Gilmore 2 et les flasques secrètes de Happy

Le running gag le plus efficace reste néanmoins celui des flasques de Happy. Au fil du film, elles prennent en fait des formes improbables. Concombre, télécommande, trophée… jusqu’à apparaître directement dans son téléphone. Cette escalade comique joue autant sur le rire que sur le rappel de sa lutte avec l’alcool.

