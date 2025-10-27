La guerre des consoles est bouclée avec l’arrivée de Halo CE Remake sur PS5 !

C’est le séisme que personne n’aurait osé imaginer : le Master Chef pose enfin son casque sur PlayStation ! La sortie tant attendue de Halo CE Remake sur PS5 vient de réécrire les règles du jeu.

Finies les rivalités, place à l’unité des gamers. Ce qui fut le fer de lance de Xbox conquiert désormais les terres ennemies. La guerre des consoles vient peut-être de trouver son armistice… et il est magnifique.

La refonte « Campaign Evolved » officialise la fin d’une ère : le Master Chief débarque sur PlayStation en 2026

C’est une nouvelle qui a électrifié la communauté gaming : lors d’un événement e-sportif Xbox, le remake tant rumorisé de Halo: Combat Evolved a fuité avant son annonce officielle.

Le plus incroyable ? Après vingt ans de loyauté exclusive, le célèbre Spartan s’apprête à poser son casque sur PlayStation 5 en 2026. Baptisé Halo: Campaign Evolved, ce projet avait été discrètement teasé l’an dernier, marquant le grand retour de Halo Studios depuis l’aventure en monde ouvert de Halo Infinite.

Une renaissance technologique et stratégique

Pour cette renaissance, le studio a tiré les leçons du passé. Après le succès mitigé de Halo Infinite et une restructuration en 2023, l’équipe a opéré une mue radicale : fini le moteur Slipspace, place au puissant Unreal Engine 5. Ce choix technique ambitieux promet une expérience visuelle entièrement repensée, bien au-delà du simple relooking graphique. Il s’agit d’un nouveau départ, construit sur des bases technologiques modernes.

Le gameplay à l’ère du multijoueur

La bande-annonce de gameplay, dévoilant le niveau culte The Silent Cartographer, a confirmé l’ampleur du projet. Il ne s’agit pas d’un simple remaster, mais d’une refonte complète.

Fait notable, le jeu mise résolument sur la coopération avec le mode écran partagé à deux et le coopératif en ligne à quatre, mais tourne le dos au multijoueur compétitif. Une décision audacieuse qui recentre l’expérience sur l’aventure narrative partagée.

La fin des exclusivités : une ère nouvelle

L’annonce la plus fracassante reste la sortie simultanée sur PS5, Xbox, PC et le cloud. « À l’avenir, Halo sera sur PlayStation », a confirmé Microsoft. Forza et Gears of War ont déjà franchi le pas ; le Master Chief est le dernier géant à rejoindre le camp « ennemi ». Avec le jeu multiplateforme et la progression croisée, les guerres de consoles s’estompent au profit d’une communauté de joueurs unifiée. Comme le studio l’a annoncé : « Je pense que nous ne faisons que commencer. »

Au-delà des graphismes, le contenu s’étoffe considérablement. Neuf nouvelles armes, la possibilité de détourner les redoutables chars Wraith (une première pour le jeu original), et une collection record de « Crânes » modifiant le gameplay agrémenteront l’aventure. Trois missions préquelles inédites avec le Master Chief et le Sergent Johnson enrichiront le lore.

Même le sprint, absent du jeu de 2001, fait son entrée (mais peut être désactivé pour les puristes). Tout a été reconstruit pour être fidèle à l’émotion originelle, mais avec l’ambition d’une œuvre moderne. Rendez-vous en 2026 pour sauter sur l’Anneau !

