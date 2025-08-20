Helldivers 2 : Le crossover rêvé avec Halo 3: ODST est enfin là !

Préparez-vous à sauter en enfer en mode ODST ! Helldivers 2 officialise son crossover tant attendu avec Halo 3: ODST, et c’est une tuerie. Déployez-vous le 26 août avec l’équipement légendaire des Obedient Democracy Support Troopers!

Fusil MA5C, armure Helljumper et même un pistolet silencieux pour des missions furtives sont sur la liste. Enfin, la démocratie rencontre le style Spartan dans une collaboration qui pulvérise les frontières entre PlayStation et Xbox. Let’s go, Helljumpers !

L’arrivée fracassante des ODST

C’est officiel : le rêve est devenu réalité ! Helldivers 2 dévoile enfin son Warbond légendaire en collaboration avec Halo 3 : ODST, fusionnant deux univers sci-fi qui semblaient faits l’un pour l’autre.

Après des mois de spéculations frénétiques et un premier crossover avec Killzone, les fans de la franchise Xbox vont pouvoir enfiler le casque iconique des célèbres soldats de l’ONI. La bande-annonce, dévoilée récemment, promet une immersion totale dans les rues sombres de New Mombasa… mais façon Helldivers !

L’arsenal mythique de Halo débarque

Préparez-vous à manier les armes les plus iconiques de la licence ! Pour 1 500 Super Credits, ce Warbond légendaire offre une panoplie complète d’armes. On a le Fusil d’Assaut BR55, le pistolet silencieux M6C/SOCOM, le SMG silencieux et le fusil à pompe M90.

Chaque arme a été fidèlement reconstituée pour infliger une dose massive de coups… façon ODST. Le gameplay montre des combats urbains intense, un hommage appuyé à l’ambiance unique du jeu de 2009.

Une collaboration Halo ODST pour Helldivers 2 – https://t.co/WFLtGIhxnH via @playscope — Playscope (@Playscope) August 20, 2025

Les armures légendaires et leurs perks tactiques

Bien sûr, impossible de jouer les ODST sans leur équipement signature ! Deux sets d’armure sont inclus : l’armure ODST standard et la variante Recon. Leur perk passive « Feet First » est un game-changer.

Les gamers ont aussi droit à la réduction du bruit de mouvement, l’immunité totale aux blessures aux jambes et +30% de portée de détection des points d’intérêt. Deux nouvelles capes, des cartes joueur thématiques, un titre inédit et un pattern de véhicule « Mean Green » complètent ce pack aussi complet qu’immersif.

La fin des frontières entre plates-formes

Sorti initialement sur PlayStation et PC, Helldivers 2 officialise son arrivée sur Xbox Series X/S en même temps que ce Warbond. Cela se passera le 26 août 2025! Un symbole fort qui enterre les vieilles guerres de consoles.

Sony qui publie un jeu sur Xbox et intègre du contenu Halo, voilà qui marque un tournant historique dans le monde des jeux vidéo. Les joueurs, toutes plates-formes confondues, pourront enfin s’unir pour combattre… avec le style inimitable des ODST.

Une nouvelle ère pour les crossovers

Cette collaboration ouvre des perspectives folles. Qui aurait cru voir un jour Master Chief faire un clin d’œil aux Helldivers ? En intégrant l’ADN de Halo sans compromis, Arrowhead Game Studios prouve que le service live peut créer des ponts entre communautés rivales.

Les joueurs PlayStation découvrent Halo, les Xbox découvrent Helldivers : tout le monde y gagne. Et si ce n’était que le début d’une longue série de crossovers tout aussi audacieux ?

