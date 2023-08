GTA 5 : Ce mod IA vous permet de parler et arnaquer un NPC

Le monde de Grand Theft Auto 5 est vaste, détaillé et peuplé de PNJ bavards. Cependant, leur loquacité est insuffisante. Par exemple, les habitants de Los Santos se contentent de banalités lorsqu’ils sont percutés. Toutefois, ce nouveau mod IA sur GTA 5 pourrait chambouler tout cela et apporter une nouvelle ampleur au gameplay.

L’appel des conversations authentiques

On a tous sans doute voulu plus que des échanges superficiels avec les PNJ à un moment donné. Par exemple, connaître leurs passions, plonger dans leur essence, etc. Mais comment accomplir cela ?

Un mod récent nommé Sentient Streets (via VGC) offre une solution. Ce nouveau mod IA sur GTA 5 ne répond à l’ensemble de nos aspirations, mais il permet des échanges décousus avec les policiers. Cela plaira sans aucun doute aux adeptes d’histoire de sectes et de criminels.

La puissance de l’IA Inworld

Ce mod s’appuie sur « plus de 30 modèles d’IA ». Le moteur IA Inworld, utilisé par le mod IA Stardew Valley, crée une expérience audacieuse. Avec le mod installé, vous pourrez enfin interagir de manière authentique avec les personnages.

Le résultat : des dialogues polis. De plus, la voix humaine résonne, permettant des échanges « ouverts » et « de voix à voix avec les habitants de Los Santos ».

Une immersion dans le rôle d’un policier

Dans le mod IA de GTA 5, il y a une option narrative qui plonge dans le rôle d’un policier. Les « tactiques persuasives » désamorcent des situations tendues, des « stratégies innovantes » extraient des informations cruciales des criminels.

Des partenaires étonnants et des récits captivants

Une vidéo présente le fonctionnement du mod. Les partenaires potentiels dévoilent les histoires derrière leurs surnoms étranges. Le protagoniste persuade un riche enfant étourdi de le soudoyer avec mille dollars.

Des monologues intrigants

Un homme négligé s’embarque dans un long monologue à propos des « NihilAIstes » et leur vague complot. L’impression est indéniablement bonne. Malgré nos réserves sur l’IA, son impact sur les artistes, le risque de chômage, il y a tout de même matière à discuter.

L’interaction avec les créations de l’IA

Le créateur du mod, Bloc, interagit avec un policier, obtient des réponses cohérentes, avec un léger délai. Les policiers sont un peu lents, mais le potentiel est prometteur. Cependant, la tension demeure, sans résolution claire, est-ce que nouveau mod IA de GTA 5 en vaut vraiment la peine ?

Un pas vers l’inconnu

Vous pourrez trouver facilement les instructions d’installation pour Sentient Streets. Cependant, soyez averti : le processus est long et nécessite un compte Inworld, avec une heure d’interaction quotidienne.

