Google Chrome pourrait bientôt utiliser l’IA pour remplacer les mots de passe compromis

Récemment, il s’avère que le navigateur Chrome de Google pourrait bientôt bénéficier d’une amélioration utile en matière de sécurité. Il s’agit de la détection des mots de passe Google compromis par l’IA et leur modification. Puis la plateforme pourrait générer et stocker un mot de passe de remplacement d’une meilleure manière.

A ce que disent les blogueurs qui sont au fait sur le sujet, c’est une énième innovation en matière d’IA. Bien que l’on ne sache pas exactement comment. Mais je vais tâcher de vous donner le plus de détails possible.

Une nouvelle offre dans les paramètres d’IA d’une toute première version de Chrome

Le fait que les mots de passe Google seront bientôt gérés par une IA est une nouvelle que le chercheur de logiciels réputé Leopeva64 a dégoté sur X. Il a découvert l’option « changement de mot de passe automatisé ».

A proprement parler, cela fonctionne lorsque Google Chrome trouve l’un de vos mots de passe dans une violation de données, une IA peut vous proposer de le changer quand vous vous connectez.

Si la plateforme dispose déjà d’une fonctionnalité qui avertit les utilisateurs si les mots de passe qu’ils saisissent violent des données et les invite à les changer, cette nouveauté consiste à changer votre password sur le champ, mais non à un autre moment. Puis, le nouveau mot de passe est automatiquement enregistré dans le gestionnaire de mots de passe de Google. Il y est crypté et n’est jamais vu par qui que ce soit. C’est ce qui est dit dans les paramètres.

Changement de mots de passe Google via l’IA, test en réel

Pour ceux qui veulent tester l’option changement de mot de passe Google avec l’aide de l’IA, téléchargez une version Canary de Chrome.

Ensuite, une fois que vous l’avez, vous verrez dans les paramètres des drapeaux (naviguez sur chrome://flags dans la barre d’adresse). Puis, vous devrez activer deux fonctionnalités : Improved password change service et Mark all credential as leaked. C’est pour forcer la notification de changement. En effet, elle n’est pas encore connectée aux bases de données de mots de passe ayant fait l’objet d’une fuite.

Pour suivre, allez sur n’importe quel site non Google. Entrez n’importe quelle combinaison utilisateur/mot de passe pour essayer de vous connecter. Et après avoir échoué, une invite vous demandera d’envisager de changer votre mot de passe.

Une nouveauté pas si nouvelle ?

Comme Leopeva64 ou les rapports de blog ultérieurs, n’indiquent pas clairement en quoi cette fonctionnalité fait partie des innovations en matière d’IA. On peut dire que c’est une transformation mineure du procédé de changement de mot de passe Google en utilisant l’IA. Cela ne semble pas exiger que l’intelligence artificielle génère quelque chose de nouveau, de sûr et l’enregistre avec un cryptage.

Des algorithmes intelligents de ce type existaient bien avant le boom actuel de l’IA. Et maintenant, bon nombre d’entre eux proposent de nouveaux labels. Il pourrait s’agir de l’un d’entre eux.

