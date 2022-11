Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, la fin du film Netflix décryptée !

Glass Onion, la suite très attendue d’à couteaux tirés est arrivée et sa fin nous prend quelque peu au dépourvu. Voici quelques explications pour que vous puissiez mieux le suivre.

Annoncé comme le gros film de novembre sur Netflix, Glass Onion débarque avec bien plus de rebondissements que son prédécesseur. Benoit Blanc, le détective qui était au centre du premier volet de 2019 est de retour pour reprendre son rôle. Il est chargé de résoudre un meurtre sur une île privée remplie de potentiels suspects.

La trame de fond du film

Glass Onion s’organise autour d’une série de révélations. La première est que Duke Cody de Dave Bautista a été empoisonné dans ce qui semblait être un accident. La boisson empoisonnée semblait être initialement destinée à Miles Bron. Ce milliardaire technologique est celui qui les a tous invités sur l’île. Il est aussi celui qui est responsable du succès de chacun de ses invités.

Glass Onion, sa fin explique la raison de la présence de Benoit Blanc

Chaque téléspectateur doit se demander ce que fait Blanc sur l’île. Aucun meurtre n’a en effet encore été commis, du moins pas à notre connaissance. Il prétend avoir été invité par quelqu’un, mais ce n’est pas vraiment le cas.

Nous découvrons alors que la vraie Andi a été assassinée avant même le début du film. Helen, sa sœur jumelle s’est alors fait passer pour elle et a contacté Blanc. Cette humble institutrice a alors révélé au détective que sa sœur est décédée dans des circonstances suspectes. Blanc la convainc alors à venir sur l’île et à se faire passer pour elle. Il est en effet certain que les amis d’Andy ne savent pas encore qu’elle est décédée.

En fin de compte, nous découvrons que Bron est derrière le meurtre d’Andi et qu’il n’est pas aussi intelligent qu’il semble l’être. Il a alors intentionnellement assassiné Duke parce que ce dernier a découvert qu’Andi était morte et que Bron était derrière tout cela.

Tout le film montre juste comment Bron couvre ses traces.À la fin, Helen fait exploser le Glass Onion au centre de l’île, ne laissant ainsi que des ruines de l’héritage de Bron. Ce film se concentre sur une classe de personnes ultra riches. Ces personnes se considèrent très intelligentes et croient avoir toujours une longueur d’avance sur tout le monde. Finalement, avec l’aide d’un bon détective, une institutrice est capable de déjouer tous leurs plans.

