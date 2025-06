Ginny Weasley a du potentiel ! Voici ce que le reboot de Harry Potter par HBO promet aux fans !

La nouvelle série Harry Potter par HBO va-t-elle enfin rendre justice au personnage de Ginny Weasley ?

Le reboot télévisé de Harry Potter arrive en 2026 avec sept saisons pour sept livres. Cette adaptation va sans aucun doute corriger certaines injustices des films. Ginny Weasley, trop effacée dans les anciens films Harry Potter, pourrait enfin briller dans la série par HBO.

Un personnage important, mais sacrifié sur l’autel du temps

Dans les films, Ginny n’a jamais eu droit à ses moments de gloire pourtant présents dans les livres. On se souvient qu’elle a involontairement ouvert la Chambre des Secrets dans le deuxième opus. Mais elle était clairement intégrée à l’histoire comme un dispositif narratif.

Les volets suivants ont ensuite complètement ignoré les conséquences psychologiques de sa possession par Tom Riddle. Ceci a donc réduit un traumatisme important à un simple élément d’intrigue. Voilà un détail sur Ginny Weasley que les fans de Harry Potter aimeraient voir changer dans la série signée HBO.

Mais le potentiel caché de la jeune Weasley ne s’arrête pas là. Elle commence en fait par avoir le plus gros béguin pour le meilleur ami de son frère aîné, Harry. Puis, au fil des années, Ginny s’épanouit et devient une sorcière redoutable.

Cette évolution est essentielle pour Ginny Weasley, plus que ses sentiments pour Harry Potter. Elle passe d’une admiratrice timide à une combattante indépendante. Malheureusement, on n’a jamais pu assister à son développement à l’écran. Les films ont préféré maintenir Ginny dans un rôle passif d’intérêt romantique. Et même sa relation avec Harry n’a pas été aussi bien présentée que dans les livres.

I hope my girl Ginny Weasley gets better treatment with the HBO series. — 🦋🌿 (@Valreigns) May 27, 2025

La série HBO Harry Potter devrait mieux traiter Ginny Weasley

La prochaine adaptation bénéficie d’une plateforme plus importante. On prévoit par ailleurs sa sortie sur HBO en 2026. La série a donc plus de temps pour se concentrer sur le développement de ce personnage négligé.

Le format série du projet Harry Potter par HBO aidera donc à explorer la personnalité forte de Ginny Weasley. Mais aussi, son humour pince-sans-rire et ses talents de Quidditch exceptionnels. Tous ces traits, pourtant fondamentaux, étaient absents des films.

still upset that they cut out ginny’s badass personality. book!ginny weasley deserves better pic.twitter.com/lNQU8S0xk3 — marian (@gayrauder) February 1, 2020

Bonnie Wright, l’actrice originale, encourage d’ailleurs la nouvelle équipe à puiser directement dans les livres de J.K. Rowling. La série pourrait développer Ginny au-delà de sa relation avec Harry. Elle montrera alors son indépendance et son rôle crucial dans l’Armée de Dumbledore. Cette fois, Ginny Weasley pourrait enfin briller de sa propre lumière plutôt que de rester au second plan comme dans les films Harry Potter.

