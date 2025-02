Voldemort : les détails cachés que les films Harry Potter n’ont jamais montrés !

L’histoire du Seigneur Voldemort est bien plus riche que ce que les films Harry Potter ont montré. Ces derniers ont laissé de nombreux éléments de côté. Ils ont ainsi privé les spectateurs d’informations sur le passé, l’apparence et la chute de l’antagoniste. Voici quatre révélations fascinantes que seuls les lecteurs des livres connaissent.

Voldemort déteste les Moldus dans Harry Potter, pourquoi ?

« Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom » méprise les Moldus, mais la vraie raison est plus personnelle. Son père, Tom Jedusor Sr., était un riche Moldu que sa mère, Merope Gaunt, a ensorcelé avec un philtre d’amour. Lorsqu’il a repris ses esprits, il l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte. Élevé sans amour dans un orphelinat, Tom a développé une haine profonde pour son ascendance moldue, qu’il considérait comme une faiblesse.

La magie noire a déformé l’apparence de Tom Jedusor

Les films Harry Potter nous montrent le personnage de Voldemort avec un visage pâle et un nez aplati. Petit souci : on ne nous a jamais expliqué sa transformation. Les livres, quant à eux, fournissent plus de détails. Chaque rituel de magie noire, notamment la création des Horcruxes, l’aurait peu à peu privé de son humanité. Ses traits se sont affinés, ses yeux sont devenus rouges et son corps plus maigre et sinistre dû à sa corruption intérieure.

La mort de Voldemort dans les livres Harry Potter

On voit Voldemort se désintégrer en poussière après son duel contre Harry dans le dernier film. Sa défaite est pourtant bien différente dans le livre. Le Seigneur des Ténèbres s’effondre comme un simple mortel, sans effet spectaculaire. Cette fin souligne son plus grand échec. Malgré toutes ses tentatives pour défier la mort, il n’était finalement qu’un homme ordinaire, incapable d’échapper à son destin.

Son grand-père était d’une extrême violence

Les films de la saga Harry Potter évoquent peu la famille de Voldemort. Pourtant, les livres révèlent que son grand-père, Marvolo Gaunt, était un sorcier violent et cruel. Obsédé par la pureté du sang, il maltraitait sa fille Merope. Il l’a rabaissée et lui a interdit tout contact avec les Moldus. Son enfance marquée par la haine et la souffrance a influencé la vision radicale de Voldemort sur le monde magique.

Et vous, connaissiez-vous ces détails cachés sur Voldemort dans Harry Potter ? D’autres anecdotes vous ont marqué ? Si vous en avez, je serais ravie de vous lire !

