Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows : lequel choisir ? Comparaison

Alors que Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows se disputent le Japon féodal, le choix peut sembler cornélien. D’un côté, Ghost of Yōtei vous propulse dans les neiges immaculées d’Hokkaidō pour une épopée personnelle au combat ultra-fluidifié.

De l’autre, Assassin’s Creed Shadows double la mise avec un duo ninja/samouraï et un monde ouvert fourmillant d’activités . Prêt à trancher ? Notre comparatif vous révèle lequel de ces deux géants mérite vraiment votre lame.

Quand et où : villes contre frontière

Assassin’s Creed Shadows vous plante au centre du Japon, vers 1579, avec Kyoto, Osaka et des forteresses de château comme décors récurrents. Vous avez aussi des hubs denses, une histoire stratifiée et un mélange urbain-rural qui invite au parkour et à la furtivité sociale.

Ghost of Yōtei migre vers le nord, à Hokkaidō vers 1603, dans l’ombre rude du mont Yōtei. Attendez-vous à un climat plus froid et à des colonies éparses. Les joueurs relèvent souvent que Hokkaidō à cette époque manquait de grandes villes. Mais le cadre frontalier mise en fait sur les villages, la nature sauvage et les longues lignes de vue plutôt que sur des toits empilés.

Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows: Un ou deux héros

Assassin’s Creed Shadows divise par son concept entre deux protagonistes pleinement développés. Naoe est conçue pour l’infiltration et la mobilité. Yasuke est la solution blindée à une pièce pleine de problèmes. Le jeu alterne entre eux, et les cartes tendent à accommoder à la fois une approche furtive et une approche directe.

Ghost of Yōtei prend la voie opposée. On a une seule protagoniste : Atsu qui s’adapte à tous les styles. Ce point de vue unique prépare aussi le terrain pour un arc narratif plus serré et ciblé.

Assasin’s Creed Shadows reste proche du modèle moderne d’Ubisoft. La carte révèle un large éventail d’activités, et vous devez recueillir des infos avant de vous engager. Vous pouvez aussi construire et personnaliser un repaire, ce qui donne un autre à votre expérience de jeu.

Ghost of Yōtei mise par contre sur la découverte organique. Le principe : moins de marqueurs explicites pour les quêtes secondaires et plus d’errance. Un système de camp unique amène des PNJ à vous. La progression suit aussi votre comportement. Soyez plus furtif et vous débloquerez des compétences plus tôt. Sinon, privilégiez les épées et les arcs et ces voies se développeront en premier.

Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows: Météo et saisons

A part cela, Assasin’s Creed Shadows fonctionne sur un cycle saisonnier. Le monde évolue et les règles changent avec lui. En hiver ou au printemps, les différents éclairages changent. Les joueurs relèvent constamment comment ces changements alimentent la planification furtive.

Puis, Ghost of Yōtei n’affiche pas un système saisonnier complet, mais la météo est assez capricieuse avec des tempêtes liées thématiquement à des choix plus sombres et furtifs. La neige se déforme cependant dans Yōtei, alors que dans AC Shadows est régulièrement loué. Sa pluie, sa simulation de l’eau, sa glace épaisse et la façon dont la physique environnementale est liée au gameplay est appréciable.

Déplacement et furtivité : parkour vs mouvement mesuré

Ensuite, AC Shadows renforce l’ADN de la série. Le parkour de Naoe est agile, avec du grappin, de la précision de rebord à rebord, et une verticalité suffisant de l’infiltration la star. La profondeur furtive est un point récurrent : mouvement rampant, patrouilles, gestion de l’ombre et de la lumière et une large boîte à outils sont au cœur de la boucle de jeu.

De son côté Ghost of Yōtei propose des balancements de corde, de l’escalade et un peu de parkour léger, mais l’accent est plus discret. Il y a moins de casse-tête urbains acrobatiques et plus de navigation pragmatique à travers les broussailles, les rochers et le bois. La furtivité sera présente mais pas aussi riche que AC Shadows.

Combat : deux voies ou un kit flexible

Le point de friction pour Assasin’s Creed Shadows est la différence de sensation au combat entre ses deux héros. Certains joueurs trouvent Naoe vulnérable dans les affrontements directs (comme prévu). Tandis que Yasuke peut dominer les rencontres. Ce contraste marqué fonctionne quand on s’engage dans une voie. Mais cela peut sembler inégal si on traite un personnage comme un substitut de l’autre.

Ghost of Yōtei vise une sensation cohésive. Les combat sont basés sur la parade et le timing avec des changements rapides d’arme ou de technique. C’est pour contrer les ennemis blindés, les lanceurs et les archers. L’attente est la fluidité plutôt que la spécialisation. Vous restez avec Atsu et vous adaptez à la volée au lieu d’appuyer sur un personnage différent pour changer les règles.

Structure narrative et mémoire

Shadows ponctue son fil principal avec des retours en arrière structurés. Ces souvenirs sont largely des vignettes linéaires qui complètent l’identité de Naoe et Yasuke et expliquent pourquoi leurs chemins convergent.

Ghost of Yōtei expérimente un cadre de mémoire plus libre. Pendant des arcs spécifiques, vous pouvez plonger dans des moments antérieurs du passé d’Atsu et y retourner à volonté. Cela superpose la perspective plutôt que de faire une pause pour un détour contenu. C’est une approche peu courante dans les mondes ouverts à gros budget. Cela témoigne de l’accent du jeu sur l’intériorité d’un seul protagoniste.

Présentation : direction artistique contre puissance technique

Mettez les deux jeux sur un écran 4K et vous verrez deux priorités différentes. Shadows est une vitrine technique. L’éclairage montre l’heure de la journée, une pluie qui semble lourde, de l’eau qui a l’air vraie.

Puis, on a des tissus qui semblent ancrés dans l’espace, et une destruction systémique avec des coupures et des points de rupture correspondant à l’angle de votre attaque. Les montages côte à côte donnent régulièrement l’avantage à Shadows en matière de rendu brut et de simulation.

La contre-attaque de Ghost of Yōtei c’est sont style. L’étalonnage des couleurs, la composition, les feuilles balayées par le vent et le feuillage qui réagit au mouvement sont cadrés comme au cinéma. La neige aussi reçoit une attention particulière. De multiples comparaisons soulignent comment la neige s’accumule sur les branches et se déforme sous les pas.

Certains joueurs voient un éclairage plus plat ou des textures en basse fréquence dans certains plans. D’autres préfèrent ses modèles de personnages et son cadrage global. La division est nette : un réalisme axé sur la tech contre un cinéma de samouraï stylisé.

Ton, modes et musique

Si vous voulez le mythe des Cachés tissé à travers des figures et conspirations célèbres, Shadows a une scène bien rodée mais efficace pour cela — châteaux, cours et rues bondées. Si vous voulez un road movie vengeur dans le nord, la focalisation sur un seul héros et le cadre frontalier de Yōtei pointent dans cette direction.

Yōtei affiche aussi son amour du cinéma avec des modes inspirés de réalisateurs. Attendez-vous à un hommage en noir et blanc grand angle. Puis, il y a un cadrage plus sanguinaire et rapproché, et même un mode qui incorpore une musique lo-fi dans l’esprit d’un certain classique hip-hop-samouraï. Ce sont des fioritures, mais elles disent pour qui le jeu pense être fait.

Quelles plateformes et quand

Assassin’s Creed Shadows est sorti plus tôt cette année sur les plateformes consoles et PC habituelles. Ghost of Yōtei est arrivé plus tard avec une poussée PlayStation en premier, incluant des bundles PS5 limités. Les joueurs PC doivent prévoir d’attendre ; une sortie day-one sur PC n’était pas prévue.

Alors, lequel devriez-vous jouer en premier ?

Si vous voulez voir des villes animées, des châteaux et des astuces d’infiltration, choisissez AC Shadows. Le système saisonnier et le level design axé sur le parkour récompensent la planification, le timing et les chemins créatifs.

Par contre, si vous voulez de l’énergie, des techniques de samouraï de grands ciels, des champs de neige, une focalisation serrée sur le personnage et un combat à l’épée qui s’adapte sur le fil Ghost of choisissez Yōtei.

Son exploration vous demande de suivre vos yeux et vos oreilles au lieu de votre carte. Beaucoup de joueurs alterneront entre les deux. Ils regardent le même horizon et voient des aventures différentes ; celui qui vous convient le mieux dépend de si vous êtes là pour le casse ou pour le duel.

