Euro 2025 : finale Angleterre VS Espagne en direct, 100 % gratuit, sans CB ni abonnement 

Ce n’est pas une finale qui nous attend, c’est un règlement de comptes. L’Espagne débarque en reine du jeu léché, l’Angleterre en survivante au mental de roc. Entre l’orchestre rouge et les Lionesses en mode guérilla, la finale Angleterre VS Espagne promet du chaos, du génie, et peut-être une guerre totale. Préparez les popcorns : l’Europe va imploser à Bâle.

Où regarder gratuitement la finale Angleterre – Espagne ? RTBF Auvio diffuse gratuitement et en clair la finale. Un compte belge suffit pour y accéder depuis l’étranger. Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

L’Espagne et l’Angleterre se retrouvent ce dimanche 27 juillet à Bâle pour la finale de l’EURO 2025, dans un remake épicé de la Coupe du Monde 2023. Mais cette fois, c’est le titre européen qui est en jeu et les dynamiques n’ont jamais été aussi opposées.

D’un côté, la Roja, invaincue, impitoyable, séduisante, avec une Aitana Bonmatí en feu et une Patri Guijarro patronne du milieu. De l’autre, les Lionesses, cabossées mais toujours debout, ramenées à la vie par Chloe Kelly et Ella Toone à coups d’éclairs de génie. L’une dicte, l’autre improvise. L’Espagne est favorite, oui. Mais ce serait une erreur de déjà enterrer l’Angleterre.

Finale Euro 2025 : la Roja en mission, l’Angleterre en survie

La logique ? Elle hurle “Espagne”. L’instinct ? Il se méfie de l’Angleterre. Statistiquement, l’écart est cruel. L’Espagne a marché sur tout ce qui bouge : 17 buts en 5 matchs, 3 encaissés, zéro minute passée à courir après le score. C’est une machine. Une dictature de possession, un laboratoire de football offensif mené par une Aitana Bonmatí revenue de l’enfer (méningite avant le tournoi) pour briller comme une déesse : 3 buts, 2 passes et un bijou en prolongation contre l’Allemagne. À ses côtés, Patri Guijarro, métronomique, monstrueuse : 416 passes réussies, 32 ballons grattés. Elle dicte, elle nettoie, elle contrôle.

En face ? L’Angleterre a encaissé 7 buts, concédé deux fois la prolongation, survécu aux tirs au but, et s’est qualifiée dans la douleur face à la Suède et l’Italie. Mais ces Lionesses ont le cuir épais. Elles mordent, elles crient, elles reviennent d’entre les morts. Chloe Kelly, la tueuse de prolongation, est toujours là pour dégainer. Ella Toone, repositionnée plus haut, a été décisive sur les trois derniers matchs : but contre les Pays-Bas, 2 passes face au Pays de Galles, égalisation contre l’Italie.

Mais la vérité, c’est que l’Espagne est au complet, fraîche, sûre d’elle. L’Angleterre, elle, devra probablement faire sans Lucy Bronze, touchée à la cheville et Le Tissier reste incertaine. Ça pèse lourd.

Pronostic : Espagne 3 – 1 Angleterre. La Roja a trop de talents, trop de fluidité, trop de répondant. Sauf exploit majuscule des anglaises, l’Europe va tomber aux pieds d’Aitana. Et ce serait mérité. Mais gare à la grinta anglaise. Car si le football est parfois injuste, il adore aussi les scénarios fous.

Regarder la finale gratuitement et en HD, c’est possible (avec un petit coup de pouce)

Où regarder la finale Angleterre vs Espagne sans se ruiner et sans rater une miette ? C’est la question que tout le monde se pose avant le coup d’envoi. Car ce match-là, il ne se regarde pas d’un œil distrait. Il se vit à fond, en haute définition, avec des commentaires qui font vibrer, des ralentis précis et, idéalement, sans coupure pub toutes les dix minutes. Bonne nouvelle : plusieurs chaînes européennes diffusent la finale gratuitement et avec un peu de malice, on peut y accéder très facilement.

La RTBF (Belgique) est probablement l’option la plus confortable si vous parlez français. L’image est propre, les commentateurs sont à fond et savent faire monter la pression quand il faut. C’est fluide, accessible, avec une option replay immédiate et plusieurs angles de caméra. L’expérience est soignée, complète, passionnée.

En Autriche, ORF TVthek propose une couverture également gratuite, cette fois en allemand. L’interface est sobre mais très efficace, les commentaires sont techniques sans être lourds, et le signal est stable. Même les résumés sont bien pensés, rapides et clairs.

Quant à ServusTV, c’est probablement la chaîne la plus “premium” visuellement parlant. L’image est impeccable, les sujets d’avant-match sont dignes de la télévision sportive haut de gamme, et certaines interviews sont exclusives. Mais voilà : ServusTV n’est disponible qu’en Autriche.

Alors oui, le hic, c’est que toutes ces chaînes sont géorestreintes. En dehors de leur pays, impossible d’y accéder. Mais une solution existe : un VPN pour le streaming.

Avec un outil comme NordVPN, vous choisissez un serveur belge, autrichien ou suisse, vous vous connectez, et la barrière disparaît. L’image est là, en HD, gratuite, sans abonnement payant inutile. Et vous voilà prêt à vivre cette finale Angleterre – Espagne comme si vous étiez en tribune.

FAQ – Finale Angleterre VS Espagne : l’essentiel à savoir

Quand a lieu la finale ?

Le dimanche 27 juillet 2025.

À quelle heure commence le match ?

Le coup d’envoi est prévu à 18h.

Où se joue la finale ?

Au Parc Saint-Jacques, à Bâle (Suisse). C’est le plus grand stade du pays, souvent le théâtre des grands rendez-vous du FC Bâle et cette fois, il accueille la plus belle affiche de l’EURO.

