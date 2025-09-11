Final Fantasy VII Rebirth pourrait enfin arriver sur Xbox et Switch 2 pour le courant de l’année 2026

Attention, rumeur de niveau mythique ! Alors que les fans Xbox et Nintendo patientent (très) patiemment, Final Fantasy VII Rebirth pourrait enfin s’échapper de la PlayStation pour une conquête multi-plateformes en 2026.

De quoi faire trembler les montagnes de Midgar… et les listes de souhaits ! Préparez-vous : l’aventure légendaire de Cloud et ses comparses pourrait bientôt débarquer chez vous. La fin de l’exclusivité ? On croise les doigts !

Final Fantasy 7 Rebirth sur Switch 2 : la rumeur qui fait rêver les fans

Alors que Square Enix reste discret sur les sorties très attendues de Kingdom Hearts 4 ou du troisième volet de Final Fantasy 7 Remake, une rumeur souffle un vent d’optimisme côté Nintendo Switch 2.

Selon le leaker NateTheHate, réputé pour sa fiabilité, Final Fantasy 7 Rebirth débarquerait sur la prochaine console de Nintendo en 2026. De quoi donner un sérieux coup de projecteur sur le calendrier encore mystérieux du géant japonais – et patienter avant la trilogie complète.

Une sortie qui s’inscrit dans la stratégie Square Enix

Rappelons que l’intégralité de la trilogie Final Fantasy 7 Remake est officiellement attendue sur Switch 2. Le premier opus, Remake, doit d’ailleurs y faire son apparition dès l’hiver 2025, et les previews techniques récentes auraient déjà conquis les joueurs présents.

Dans la continuité logique de ce planning, l’arrivée de Rebirth en 2026 semble donc crédible. Et qui sait ? L’annonce officielle pourrait bien survenir lors de The Game Awards en décembre, puisque la franchise brille par son absence au prochain Tokyo Game Show.

Performance et magie technologique : le défi de la portabilité

Mais comment un jeu aussi ambitieux que Rebirth – réputé pour ses paysages immenses et son action trépidante – tiendra-t-il dans les mains des joueurs ? La question des performances third-party sur Switch 2 revient souvent.

Mais les récentes démonstrations de jeux exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Star Wars Outlaws sont rassurantes. Selon NateTheHate, le secret résiderait dans une utilisation astucieuse du DLSS, cette technologie upscaling de Nvidia qui booste les performances sans sacrifier le visuel.

Une année 2026 sous le signe de Midgar ?

Si le portage de Remake sur Switch 2 est déjà convaincant, nul doute que Square Enix mettra les petits plats dans les grands pour que Rebirth offre la même expérience fluide et immersive.

Les fans peuvent donc envisager sereinement de (re)plonger dans les frasques de Cloud et ses comparses… partout où ils le souhaitent. Reste à officialiser la date – mais en attendant, la rumeur a le mérite de faire voyager loin, très loin, dans les montagnes de Midgar.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn