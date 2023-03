The Night Agent : La fin de la saison 1 de la série Netflix expliquée

La série The Night Agent a offert une première saison riche en rebondissements. Repassons en revue les moments importants jusqu’à la fin de The Night Agent saison 1.

L’agent du FBI Peter Sutherland passe toutes ses nuits dans le sous-sol de la Maison blanche. Sa mission est de surveiller une ligne téléphonique que les agents infiltrés contactent en cas d’urgence. Mais Peter va risquer sa carrière pour protéger Rose Larkin contre une terrible conspiration impliquant les hautes sphères aux États-Unis. Il n’y a aucune place à l’ennui jusqu’à la fin de The Night Agent.

Luciane Buchanan (Rose) et Gabriel Basso (Peter) forment un excellent duo à l’écran.

Les antagonistes dans The Night Agent

Il se passe beaucoup de choses dans la première saison de cette adaptation Netflix du roman éponyme de Matthew Quirk. Les assassinats et les enlèvements sont monnaie courante dans la série. Les fusillades, les explosions et les courses poursuite en voiture font aussi partie du lot, jusqu’à la fin de The Night Agent. Les noms que nous allons voir ci-après sont souvent impliqués dans ces actions.

Il existe d’abord ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre, notamment le patron de Turn Lake Industries et le vice-président des États-Unis. Turn Lake Industries est une entreprise avec des contrats gouvernementaux. Celle-ci est dirigée par le sans scrupule Gordon Wick. L’homme d’affaires ne tremble jamais quand il s’agit de demander à ses sbires Ellen et Dale de tuer des gens. L’ignoble vice-président américain, Ashley Redfield, fait aussi tuer beaucoup de personnes pour ses ambitions politiques – tout comme la cheffe de cabinet de la Maison blanche, Diane Farr. Et n’oublions pas l’ancien militaire, Colin, auteur de l’attentat à la bombe dans le métro de Washington.

Attentat dans le métro pour tuer Zadar

Colin est l’auteur de l’attentat, mais l’ancien militaire n’en est pas l’instigateur. Ce sont plutôt Wick et Redfield. Leur objectif était de se débarrasser du dirigeant politique étranger Omar Zadar. Mais leur plan échoue à cause de l’intervention de Peter. Cet échec pousse Redfield à impliquer la cheffe de cabinet dans ses magouilles afin d’assurer ses arrières. Wick envoie Ellen et Dale faire disparaître Colin pour qu’on ne remonte pas à eux. Mais les hommes de main vont se tromper de cible. Sans le savoir, ils tuent le frère jumeau du poseur de bombe.

Dévasté par la disparition de son frère, l’ancien militaire cherche à se venger. Il laisse croire à sa mort et prend l’identité de son frère. Colin commence par faire chanter Redfield avant de kidnapper sa fille Maddie. Mais le vice-président ne s’inquiète pas plus que cela de l’enlèvement de sa fille. Cette dernière doit son salut à Peter et Rose.

La présidente des États-Unis sauvée à la fin de The Night Agent

Après la tentative d’assassinat ratée sur Zadar, les conspirateurs envisagent un autre plan. Ils projettent de faire disparaître le politicien étranger en même temps que la présidente des États-Unis, Michelle Travers. Les deux cibles doivent se rencontrer à Camp David. Le site est piégé à la bombe, tout comme l’hélicoptère présidentiel Marine One.

Peter apprend à la cheffe de cabinet le plan de ses complices pour faire assassiner la présidente Travers. Elle réalise alors s’être faite manipuler et se retourne contre eux en aidant notre héros. Ce dernier sauve la présidente américaine en empêchant son embarquement dans Marine One. L’hélicoptère explose alors devant eux. Farr reçoit une balle en tentant d’empêcher l’explosion de la seconde bombe dans Camp David. Mais celle-ci survit à la fin de The Night Agent.

Importantes révélations pour Peter et Rose à la fin de The Night Agent

Rose a croisé le chemin de Peter à la suite du meurtre de son oncle et de sa tante. Les deux étaient également des agents et se rapprochaient de démasquer le vice-président. Wick a alors chargé Ellen et Dale de les tuer. Les deux hommes de main vont ensuite perdre la vie pendant le sauvetage de Maddie. Pour avoir sauvé la présidente des États-Unis, Peter obtient pour récompense de connaître la vérité sur son père. Ce dernier était un traître devenu agent double pour réparer ses erreurs. Redfield et Wick survivent à la bombe de Camp David, mais le deuxième est en cavale.

À la toute fin de The Night Agent, Peter intègre le programme Action de nuit et part en mission. Il prend le temps de donner un baiser à Rose avant d’embarquer. Quelle est la nouvelle mission de Peter ? Quelle sera sa relation avec Rose ? Entendra-t-on encore parler de Wick ? Seule une deuxième saison peut apporter des réponses à ces questions.