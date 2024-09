Uglies : la fin du film dystopique qui cartonne sur Netflix expliquée ! Quel destin pour Peris ?

Miroir, miroir, rend moi belle ! Si vous souhaitez connaître la fin d’Uglies, le film dystopique de Netflix qui fait jaser la toile en ce moment, voici un décryptage détaillé qui répondra à toutes vos questions !

Adapté du roman éponyme de Scott Westerfelfd, Uglies est devenu « LE » phénomène du moment sur Netflix. Toutefois, si vous avez eu le temps de lire le livre sorti en 2005, vous avez sûrement remarqué que l’adaptation cinématographique se diffère du livre original. Cela est d’autant plus vrai pour le personnage de Peris, interprété par Chase Stokes.

Qu’est-ce qui est arrivé à ce personnage à la fin du film et quelle est l’importance de son sort pour l’intrigue ? Est-ce que Uglies connaîtra une éventuelle suite après cette fin ouverte ? Les réponses à toutes ces questions ci-dessous !

Le film Uglies est sur Netflix À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Qui est Peris dans le film Uglies ?

Si nous nous intéressons particulièrement à Peris c’est parce qu’il joue un rôle crucial à la fin du film Uglies. Alors, pour mieux comprendre le destin de ce personnage, il faut savoir qui il est au juste. Peris n’est autre que le meilleur ami de Tally Youngblood, l’héroïne du film incarnée par Joey King. À 16 ans, il subit l’opération chirurgicale obligatoire qui transforme les adolescents « Uglies » en « Pretties », leur donnant une beauté stéréotypée et une nouvelle identité.

Si dans le livre, Peris disparaît après sa transformation, dans le film, il se retrouve au cœur de l’intrigue. Pour le film de Netflix, Peris est devenu un « Special », une sorte de super-soldat, choisi pour poursuivre Tally. Cette différence a permis au personnage de prendre une place plus importante au cœur de l’intrigue.

Fin du film Uglies : est-ce que Peris est mort ?

Après que Netflix ait réinventé l’intrigue du livre original pour l’adaptation au cinéma de Uglies, la fin de l’intrigue a ému les fans du genre, même les moins sensibles. Lors d’un face-à-face poignant avec Tally, Peris se retrouve suspendu au bord d’un immeuble. Il appelle Tally par son surnom « Squint » avant de tomber dans le brouillard en contrebas.

En effet, malgré son endoctrinement, les sentiments de Peris pour Tally sont restés intacts. Selon McG, le réalisateur de Uglies, cette fin nous montre que dans un monde où la beauté physique prime avant toute chose, les relations humaines occuperont toujours la première place. Alors, est-ce que Peris est mort à la fin de Uglies ? McG reste évasif sur la réponse, ce qui laisse une porte ouverte à une suite potentielle pour ce film Netflix.

Malgré l’engouement des streamers pour le film Uglies, il faut reconnaître que les avis des critiques restent divergents. Et oui, Uglies se retrouve numéro un parmi les films les plus visionnés sur la plateforme mais cela n’a pas convaincu les critiques. Parmi les points les plus critiqués, l’arc narratif autour de Peris se trouve en première loge. Pour certains, le personnage aurait dû être exploré davantage.

De même, beaucoup pensent que l’univers dystopique au cinéma avec le classique « meilleur ami devenu antagoniste » semble être surutilisé. Même le triangle amoureux Peris, Tally et David n’a pas réussi à sauver le film. Cela explique certainement ce petit score de 17 % sur Rotten Tomatoes !

Du coup, pour ceux qui rêvent d’une nouvelle adaptation des livres de Scott Westerfeld, il faudra encore attendre quelques jours avant d’obtenir la réponse de Netflix. Les fans devront prendre leur mal en patience avant de retrouver Pretties en streaming bien que le film ait trouvé son public.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.