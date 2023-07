Bird Box Barcelona : la fin du film Netflix expliquée et y aura-t-il une suite ?

Depuis cinq ans, Bird Box de Netflix est un grand succès, lançant une franchise d’horreur post-apocalyptique intrigante. Bird Box Barcelona demande aux fans de rester attentifs alors qu’un nouveau groupe de survivants s’unissent pour échapper aux créatures meurtrières. Il se passe beaucoup de choses dans Bird Box Barcelona et nous analyserons les rebondissements jusqu’à la fin.

Fin de « Bird Box Barcelona » : que se passe-t-il ?

Lorsqu’ils atteignent la télécabine menant au château, Sebastián reste en arrière pour retenir le prêtre et ses voyants. Pendant ce temps, Claire grimpe à la tour de la télécabine avec Sofia.



Pendant que les créatures se déguisent en Anna, c’est le dernier test de foi de Sebastián. Il voit à travers leur supercherie et tue le prêtre. Dans cette confrontation, Sebastián perd également la vie. Il est conscient que son dernier souffle a été donné pour sauver des vies plutôt que pour les prendre.

À la tour de la télécabine, Claire est contrainte d’enlever son bandeau pour guider Sofia à travers les escaliers délabrés. Au sommet de la tour, Claire réalise que leur voyage pourrait avoir été vain.



Les leviers de l’équipement semblent ne plus fonctionner. Pour aggraver les choses, une créature suit Claire jusqu’en haut de la tour. Dans l’espoir d’obtenir de l’aide, Claire utilise une cloche pour faire sonner un signal, espérant que les habitants du château l’entendront.



Finalement, les résidents du château mettent la télécabine en marche, offrant à Claire et Sofia une échappatoire. Bien que cela puisse sembler être une fin heureuse, le château pourrait ne pas être aussi sûr qu’ils l’imaginaient.

Aurons-nous droit à une suite ?

Une fois au château, Claire et Sofia découvrent que la forteresse a pour but de cultiver des aliments. De plus, elle vise également à protéger les gens. De plus, Sofia retrouve sa mère qui a finalement survécu.



Les officiers du château emmènent Claire dans une salle d’interrogatoire afin de s’assurer qu’elle n’est pas une voyante. Cette mesure est raisonnable, mais lorsqu’un médecin prélève le sang de Claire, elle réalise qu’il se passe autre chose.



En réalité, le château sert à mener des expériences et à étudier la maladie mystérieuse. Selon le médecin, le sang des voyants pourrait renfermer un remède. Il semble que chaque voyant ait subi des altérations d’ADN dues à un traumatisme ou un chagrin.



Ainsi, étant immunisées contre l’effet suicidaire de regarder une créature, les personnes du château tentent de développer un vaccin. Tout cela semble annoncer de l’espoir pour l’humanité. Cependant, les études scientifiques menées au château ne sont possibles que grâce à la capture d’une créature.

Avant la fin du film, les scientifiques placent une cage contenant des rats dans une chambre sombre où la créature est retenue. Pendant ce temps, un voyant attaché à un lit implore de voir la créature.

Simultanément, des échantillons de son sang sont prélevés. Garder une créature enfermée si près d’un des derniers établissements humains sur Terre est dangereux. Ce qui est certain, c’est qu’une tragédie est inévitable à un moment donné en raison de ce choix. Espérons que cela se produise dans une autre suite d’horreur qui continue d’explorer la mythologie des créatures.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement