Fête des Pères 2025 : Un cadeau pour chaque papa chez SPC

Choisir un cadeau pour la Fête des Pères devient plus simple grâce à la sélection signée SPC. La marque technologique mise sur des produits utiles, stylés et parfaitement adaptés à chaque papa.

Smartphone dernier cri, tablette fluide ou téléphone sécurisé pour seniors : chaque modèle s’adapte à une façon de vivre, de bouger ou de communiquer.

Pensés pour être à la fois pratiques, intuitifs et esthétiques, ces produits misent sur l’efficacité sans complications. Ils allient des technologies actuelles à une conception accessible, pour plaire autant aux papas geeks qu’aux plus traditionnels.

Un smartphone élégant pour les papas qui aiment capturer l’instant

Pour les amateurs de photos et de souvenirs à portée de main, le SPC Discovery 3 Pro coche toutes les cases. Il intègre une triple caméra AI Core 50 Mpx, une caméra frontale de 32 Mpx et un écran lumineux de 6,7 pouces. Avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, il permet de tout enregistrer sans jamais saturer.

La batterie de 5000 mAh assure jusqu’à 37 heures d’utilisation, selon l’étiquette énergétique. En cas d’urgence, la recharge rapide 33W refait le plein en une heure. Ce smartphone est proposé à 179,99 euros, un prix qui reste accessible pour un appareil aussi complet.

Une tablette pensée pour les papas fans de films et de séries

La SPC Gravity 6 Pro transforme chaque moment de détente en séance de home cinéma portable. Son écran IPS FHD de 11 ou 12 pouces, couplé à une technologie antireflet Mate View, ménage les yeux même lors des longues soirées. Grâce à ses 6 Go de RAM, son processeur octa-core et son stockage extensible à 256 Go, elle assure une fluidité constante.

Dotée d’Android 14 et compatible 4G, elle permet de naviguer, regarder, écouter ou jouer, même en déplacement. L’autonomie de 10 heures permet d’en profiter pleinement sans recharge intempestive. La version 11 pouces est vendue 199,99 euros, tandis que la version 12 pouces est proposée à 249,99 euros.

Un téléphone simple et rassurant pour les papas plus âgés

Pour ceux qui recherchent la sécurité, la lisibilité et la proximité, le SPC Polaris coche toutes les cases. Conçu pour les seniors, ce téléphone à clapet offre un double écran, de grandes touches lisibles, et une connectivité 4G. Il est compatible avec les appareils auditifs et dispose d’une touche SOS qui déclenche une séquence de 15 appels d’urgence.

Il embarque également SPC Care, une application qui permet aux proches de gérer à distance les paramètres du téléphone : blocage de numéros indésirables, mise à jour du répertoire, géolocalisation. Ce modèle devient ainsi un pont intergénérationnel rassurant, simple à charger grâce à son socle dédié. Le Polaris est commercialisé au prix de 99,99 euros, pour un appareil pensé avec soin pour les aînés.

Une sélection qui anticipe les besoins… sans trop dépenser

À l’occasion de la Fête des Pères 2025, SPC propose des produits qui réconcilient simplicité et technologie. Chaque appareil répond à un usage bien défini, que l’on souhaite photographier, visionner ou simplement garder le contact. Entre design soigné et fonctionnalités solides, cette sélection prouve qu’un cadeau utile peut aussi être touchant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

