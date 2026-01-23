Secretlab : Pikachu, Évoli et Ectoplasma en édition fauteuil

Conçue pour les passionnés de Pokémon et de mobilier gaming haut de gamme, la nouvelle collection de chaises Secretlab rend hommage à trois icônes de la franchise.

La célèbre marque Secretlab dévoile une collection inédite en collaboration avec The Pokémon Company. Trois modèles emblématiques rendent hommage à Pikachu, Évoli et Ectoplasma. L’esthétique soignée, combinée à une technologie textile avancée, offre un rendu collector unique. Une initiative pensée pour les fans exigeants de gaming, de design et de culture Pokémon.

Un hommage cousu main aux dresseurs

Dès le premier regard, le ton est donné. Chaque chaise de la collection arbore fièrement le numéro officiel du Pokédex de son Pokémon sur le dossier. C’est souligné par une broderie contrastée qui attire l’œil. Le design est clairement pensé pour les collectionneurs ! Tout a été minutieusement étudié pour évoquer la personnalité et l’univers de chaque créature. L’objectif ? Offrir bien plus qu’un fauteuil, un véritable objet de collection qui parle à l’âme du dresseur.

Entre innovation textile et immersion visuelle

Secretlab ne s’est pas contenté d’apposer un logo sur son célèbre siège TITAN Evo. La marque a poussé l’expérience tactile et visuelle bien plus loin. Le velours ultra-doux évoque la texture du pelage des Pokémon, tandis que le microsuède souligne discrètement leur type élémentaire. Le tissu SoftWeave® Plus, signature de la marque, permet quant à lui un rendu fin et précis des dégradés et contours. Pikachu s’affiche dans un jaune électrique éclatant, Ectoplasma joue la carte des ombres avec un dégradé spectral. Évoli séduit par ses nuances crème et brunes, chaleureuses et apaisantes.

Confort haute performance et style assumé

Au-delà de l’esthétique, cette édition spéciale reste fidèle aux exigences ergonomiques de Secretlab. L’assise et le dossier conservent le soutien optimal qui a fait la réputation de la gamme TITAN Evo. Que l’on soit joueur, télétravailleur ou simple amateur de design geek, ces chaises conjuguent style et confort au quotidien. Chaque modèle raconte une histoire. Il propose une ambiance, et invite à choisir son camp : l’énergie bondissante de Pikachu, la malice d’Ectoplasma ou la polyvalence tranquille d’Évoli.

Avec cette collection, Secretlab s’adresse à une communauté fidèle, en quête d’objets qui allient passion, design et qualité. Ces chaises ne sont pas de simples produits dérivés ! Elles incarnent une nouvelle façon de vivre sa passion Pokémon, jusque dans les moindres détails.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

