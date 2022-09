La capture d’écran : pourquoi ? Comment ? Tout savoir

Faire une capture d’écran permet d’obtenir exactement ce que l’écran montre à un moment donné. La plupart des appareils de dernier cri disposent de cette fonctionnalité.

Une capture d’écran s’utilise notamment pour partager le contenu de l’écran. On peut la partager avec d’autres personnes ou l’archiver selon le besoin. On peut également s’en servir à titre de preuve pour les diverses réclamations. En effet, les sites Web peuvent subir un bug. La capture d’écran permet d’envoyer exactement ce que vous voyez sur votre écran dans le but de demander de l’aide à l’équipe technique. En outre, vous pouvez capturer votre écran pour enregistrer plus facilement un article que vous avez aimé sur le net. Il existe autant de possibilités de faire une capture d’écran suivant le type d’appareil utilisé.

Utilisez votre PC Windows pour faire une capture d’écran

Que votre PC fonctionne sous Windows 10 ou 11, vous pouvez toujours faire une capture d’écran avec. La façon la plus simple est de maintenir enfoncés simultanément le bouton Windows et le bouton Impr écran (PrtScn). Vous verrez l’image ainsi capturée dans un sous-dossier intitulé Captures d’écran situé dans votre dossier « Images ». Sachez toutefois que cette technique offre une capture de l’ensemble de ce que votre écran affiche.

Utilisez le menu Démarrer pour une capture partielle

Dans le cas où vous souhaitez faire une capture d’une partie de votre écran, vous allez devoir utiliser l’outil de capture. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Démarrer sur le coin gauche en bas de votre écran d’accueil et allez sur « Outil de capture ». Vous allez ensuite cliquer sur « Mode », puis sur « Extrait rectangulaire » avant de faire glisser la zone de capture sur la partie à capturer. Pour l’enregistrer, vous devez cliquer sur « Fichier », puis « Enregistrer sous » et choisir le dossier de destination de votre choix.

Faire une capture d’écran pendant les sessions de jeu

Notez aussi que vous pouvez faire une capture d’écran lors de vos sessions de jeu. Vous n’avez qu’à cliquer en même temps sur les touches « Windows » et « G » et l’écran affiche l’outil de capture. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton de l’appareil photo et votre écran sera capturé. Les captures de sessions de jeu sont enregistrées par défaut dans le dossier « Vidéos/Captures » que vous trouverez dans le dossier utilisateur.

Windows dispose également d’un large éventail d’utilitaires de capture d’écran auxquels vous pouvez recourir si les astuces ci-dessus ne fonctionnent pas.

Comment prendre une capture d’écran sur Linux ?

Linux fournit de nombreuses façons de faire une capture d’écran. Sur Ubuntu particulièrement, il suffit de cliquer sur le menu Activités puis sur Capture d’écran. Vous pouvez tout de suite choisir si vous souhaitez capturer la totalité de votre écran ou n’en retenir qu’une partie. Sinon, Linux permet aussi d’appuyer sur le bouton « Impr écran ». Vous pouvez toutefois cliquer sur « Alt + Impr écran » dans le cas où vous voulez capturer une zone spécifique de votre écran.

N’oubliez pas de cliquer sur la touche Ctrl si vous souhaitez copier la capture ainsi obtenue dans le presse-papier.

Sur Linux, vous pouvez modifier l’image obtenue après avoir effectué la capture d’écran. Pour ce faire, vous devez ouvrir le programme GIMP ou GNU Image Manipulation Program. Une fois le programme ouvert, il suffit de cliquer successivement sur Fichier > Acquérir > capture d’écran. Pour toute modification, il faut ouvrir l’image dans GIMP.

Faire une capture d’écran à partir d’un téléphone Android

Faire une capture d’écran sur un téléphone Android est aussi facile. Il suffit d’appuyer simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton d’accueil. Certaines versions permettent également de prendre une capture d’écran en maintenant enfoncés les boutons de réduction de volume et d’alimentation. L’image ainsi obtenue sera enregistrée dans les photos ou dans un dossier spécifique pour les captures d’écran, selon la version de votre téléphone Android.

Utilisez la commande vocale

Si le téléphone dispose de l’outil Google Assistant, vous pouvez aussi le commander par la voix en disant : « Hey Google, prenez une capture d’écran ». Il en est de même pour les téléphones Samsung disposant de la fonction Bixby. Sinon, pour les autres modèles Samsung équipés de stylet S Pen, le menu Air Command offre une autre alternative pour enregistrer ce qu’affiche l’écran. Pour cela, il suffit d’appuyer sur « Screen Write » avant de recadrer l’image selon vos souhaits.

Faire une capture d’écran avec un téléphone Samsung Android

Si vous utilisez un téléphone Samsung Android, vous aurez plus de choix pour faire une capture d’écran. Lorsque vous arrivez sur l’image à capturer, positionnez votre main sur l’écran comme si vous voulez le couper. Après, vous allez glisser le côté de votre main en longeant l’écran de gauche à droite.

Il faut toutefois configurer le menu avant de l’utiliser. La configuration/désactivation se déroule comme suit : allez dans Paramètres, puis Fonctionnalités avancées. Ensuite, appuyez sur Motion et gestes puis sur Balayage de la paume pour capturer.

Cependant, Google offre une panoplie d’applications tierces qui permettent de faire une capture d’écran. Il suffit de les télécharger via Google PlayStore.

Utilisez une Chromebook ?

La capture d’écran avec un Chromebook est aussi facile qu’avec un Android. Ce type d’appareil permet de faire une capture partielle ou complète. En maintenant enfoncées les touches Ctrl et Afficher Windows, vous obtenez une capture complète. Dans ce cas, le dossier Téléchargements va accueillir l’image.

En revanche, pour prendre une capture partielle, vous n’avez qu’à appuyer simultanément sur Ctrl + Maj + Afficher les fenêtres. Ensuite, faites glisser un rectangle autour de la zone à capturer pour avoir une capture partielle de votre écran.

Si vous êtes plutôt fan d’appareils Apple, voici ce que vous devez faire pour prendre une capture d’écran selon le type d’appareil que vous utilisez.

Prendre une capture d’écran avec un iPhone ou un iPad

Que vous utilisiez un iPhone ou un iPad, vous devez voir qu’il y a un bouton d’accueil comprenant les boutons 4, 5, 6, 7, 8, et SE. Lorsque vous souhaitez faire une capture d’écran, il vous suffit d’appuyer à la fois sur le bouton de verrouillage et le bouton d’accueil. L’appareil émet un signal en clignotant une fois, ce qui signifie la réussite de la capture. L’image ainsi enregistrée est stockée dans votre album photo.

Cependant, certains modèles d’iPhone ne disposent pas de boutons d’accueil. C’est notamment le cas des iPhones X, XS, XR et 11. Dans ce cas, vous pouvez prendre une capture d’écran en appuyant simultanément sur le bouton de verrouillage ainsi que le bouton d’augmentation du volume. Votre galerie photo va enregistrer l’image ainsi obtenue après un flash sur votre écran.

Faites une capture d’écran avec votre ordinateur Mac

Il est également possible de faire une capture d’écran complète ou partielle avec un ordinateur Mac. Pour obtenir une image de la totalité de l’écran, vous n’avez qu’à maintenir enfoncées les touches Commande + Maj + 3 à la fois. L’image sera automatiquement enregistrée sur votre bureau. Vous pouvez ensuite la déplacer dans un dossier de votre choix.

Si vous ne voulez qu’une partie de l’écran, la procédure est différente. En effet, il faut maintenir enfoncées simultanément les touches Commande + Maj + 4. Après, vous devez cliquer avec la souris et faire glisser un rectangle pour délimiter la zone à capturer. Comme dans le cas d’une capture complète, l’image sera enregistrée sur votre bureau, mais vous pouvez la déplacer selon vos envies.

Faire une capture d’écran à partir d’une Apple Watch

L’Apple Watch est l’un des wearables les plus répandus aujourd’hui. C’est sans doute à cause de ses diverses options. En activant la fonctionnalité spécifique, vous pouvez l’utiliser pour faire une capture d’écran.

Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application Watch sur votre iPhone. Une fois l’appli ouverte, il faut aller sur My Watch > Général > Activer les captures d’écran et activer la fonction. Une autre manière permet également de prendre une capture d’écran en allant dans Paramètres > Général > Activer les captures d’écran sur votre montre.

Pour prendre une capture d’écran avec votre Apple Watch, vous devez tirer l’écran à capturer vers le haut. Ensuite, vous devez maintenir enfoncé simultanément le bouton latéral et la couronne numérique. L’appareil va émettre un flash comme avec un iPhone pour signaler la capture. Vous verrez ensuite apparaître dans l’album photo de votre iPhone l’image capturée.

Utilisez votre navigateur

En plus des appareils, de nombreux navigateurs prennent en charge la capture d’écran inclus dans des modules complémentaires. Certains sont payants tandis que d’autres sont gratuits.

Voici quelques fonctions add-ons que vous pouvez obtenir gratuitement :

LightShot

Il s’agit d’une fonctionnalité gratuite que vous pouvez inclure dans les extensions de Chrome, Edge et Firefox. Celle-ci est aussi pratique si vous utilisez un PC Windows ou un Mac.

Awesome Screenshoot

Cette extension permet de capturer la totalité ou une partie de votre écran. Elle est compatible avec un navigateur Chrome, Edge ou Firefox.

Nimbus Screen Screenshot

Avec cette extension, vous pouvez faire une capture d’écran avec votre navigateur Edge, Chrome ou Firefox. Cet outil permet aussi bien de capturer la totalité de l’écran qu’une petite partie.