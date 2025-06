Facilotab Classic : La tablette Android adaptée pour les seniors

in

La Facilotab Classic, une tablette pensée pour les seniors, débarque avec Android 14, 128 Go de stockage et 4 Go de RAM, à un prix abordable de 259€. Disponible depuis le 12 juin 2025, elle se distingue par sa simplicité d’utilisation pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

CDIP, un acteur clé dans l’innovation numérique pour les seniors, annonce la sortie de sa nouvelle tablette, la Facilotab Classic, qui se veut une réponse pratique et accessible à l’exclusion numérique des personnes âgées. Avec un design ergonomique et une configuration technique avancée, ce modèle promet de faciliter l’accès à la technologie pour ceux qui en sont souvent éloignés. Cette tablette est proposée à 259 €.

Des performances et une accessibilité optimales pour les seniors

La Facilotab Classic repose sur une configuration solide : un écran de 10,1 pouces (800 x 1280), Android 14, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Ce matériel garantit une utilisation fluide. Cela reste vrai même pour les personnes qui ont peu d’expérience avec les technologies. L’objectif de CDIP est clair : démocratiser l’accès aux outils numériques. L’entreprise répond aussi aux besoins spécifiques des seniors, qui constituent une part grandissante de la population européenne, surtout avec le vieillissement démographique. « La solution est massivement déployée par les aidants« , précise François Lerebourg, concepteur de Facilotab. Cela souligne que la tablette est particulièrement populaire auprès des utilisateurs âgés de 70 ans en moyenne.

Une interface simplifiée pour réduire l’anxiété des débutants

La simplicité d’utilisation est au cœur de la conception de la Facilotab Classic. L’interface est pensée pour minimiser l’appréhension des seniors vis-à-vis des nouvelles technologies. Les zones tactiles sont réduites et l’affichage est simplifié. Cela limite les erreurs et renforce la confiance des utilisateurs.

Les familles apprécieront particulièrement la fonctionnalité qui classe automatiquement les photos reçues par mail. Les icônes peuvent être agrandies jusqu’à six fois leur taille. De plus, des options de personnalisation de l’écran permettent d’adapter l’interface aux besoins de chaque utilisateur. L’appareil propose également des modes de vision pour les malvoyants. Ainsi, les seniors n’ont pas à se soucier des complexités habituelles des tablettes classiques.

L’engouement des aidants et des familles

Les aidants, qui jouent un rôle clé dans l’intégration de ces technologies, apprécient la tablette pour sa facilité de paramétrage. Ils la trouvent idéale pour connecter des proches âgés ou en situation de handicap au monde numérique. « Quelques minutes suffisent pour que les novices isolés et inquiets prennent en main la tablette« , confie un aidant. C’est un atout dans le cadre du papy-boom et de l’exclusion numérique, où de nombreuses personnes âgées restent en marge de l’avancée technologique. La Facilotab Classic se démarque par son design intuitif et ses fonctionnalités adaptées. Elle constitue une alternative viable aux tablettes traditionnelles, souvent jugées trop complexes pour ce public cible.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

