Entre fascination et peur : Les PDG parlent de l’IA ! 

Une enquête mondiale menée par Cisco a permis d’interroger 2 503 PDG. Et elle n’a pas été menée dans un seul endroit, mais bien sur les 5 continents. C’est pourquoi, on peut dire que les avis dont on va vous parler sont plutôt unanimes. Les PDG ont peur de l’essor de l’IA, et voici pourquoi.

Même si cette technologie est de plus utilisée par tout un chacun, les craintes des PDG portent sur certains points spécifiques dont voici la liste.

L’IA, un outil mal maîtrisé selon les PDG

Alors que l’IA est devenue un outil permettant de gagner du temps en faisant de nombreuses tâches administratives, son fonctionnement est complexe. Et c’est cela qui effraie les PDG dans un premier temps.

Selon les chiffres de cette enquête, 82 % d’entre eux affirment comprendre les avantages potentiels de l’IA pour leur entreprise. Cette technologie permet notamment de saisir des opportunités de marché. Mais il s’avère aussi que 74 % des PDG ont peur car ils ne maîtrisent pas l’usage de l’IA dans son intégralité.

Ces avis ont été retranscrits par Renier Souza, directeur technique de Cisco et directeur de l’ingénierie au Brésil.

L’intelligence artificielle peut parfaitement améliorer l’efficacité opérationnelle des employés d’une société. Elle peut réduire les coûts. Et on peut s’en servir pour innover une gamme de produits et services. 70 % des PDG dans le monde le reconnaissent, toujours selon les résultats de cette enquête.

Mais ces tenants d’entreprise n’ont pas le contrôle total sur cette technologie. C’est aussi de là que vient la peur de certains PDG quant à son emploi. En interne, toute société peut avoir des soucis d’infrastructure réseau et en termes de cybersécurité. Voilà pourquoi, l’usage de modèles d’IA imprévisibles est un point compliqué à gérer.

Les modèles d’IA grandement utilisés en entreprise

Il est mentionné qu’actuellement, l’IA prédictive est la forme de programme la plus utilisée en entreprise. On s’en sert pour faire des analyses en tout genre. Cela peut concerner les visuels ou les comportements de la clientèle ou des concurrents. De ce fait, on peut dire que c’est particulièrement pratique dans le domaine marketing. Cette technologie apporte de la valeur ajoutée.

Mais d’un autre côté, la popularité de l’IA générative monte en flèche. Selon M. Souza “les PDG estiment qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps.

Ils doivent investir rapidement et judicieusement” pour ne pas se laisser dépasser dans un secteur. C’est la raison pour laquelle 54 % des répondants à cette enquête veulent investir dans l’IA. Mais tout cet enthousiasme pourrait se révéler nocif.

Etre former au maniement des outils IA, un dilemme en soi

En effet, 26% des personnes ayant participé à cette enquête disent que leur connaissance est limitée. Tandis que 40 % ont des compétences insuffisantes au sein de leurs organisations.

« L’un des plus grands obstacles à l’adoption de l’IA, ce sont les gens », déclare M. Souza. « Le message des PDG est que leurs équipes ne sont pas prêtes. Après cela, les principaux défis sont la sécurité, l’infrastructure et le budget. »

Reconnaissant cela, 61 % des PDG affirment qu’ils prévoient déjà d’améliorer l’éducation à l’IA au sein de leurs organisations, et 51 % citent la nécessité de former leur personnel.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn