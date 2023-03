Elon Musk va-t-il construire un camp de concentration pour ses employés ?

Le nouveau patron de Twitter préparerait la construction d’une ville spéciale aux États-Unis. Elon Musk veut en faire un gigantesque camp pour ses employés (et ses enfants aussi ?).

Musk est un homme touche à tout. Le milliardaire sud-africain est dans la construction automobile avec Tesla. SpaceX est sa compagnie dans l’astronautique. Il s’est lancé dans la construction de tunnels avec The Boring Company et possède désormais le réseau social Twitter. La gestion du personnel est probablement ce qui pousse Elon Musk à vouloir un camp pour ses employés.

Elon Musk implante sa petite ville au Texas

C’est le quotidien le plus lu aux États-Unis, The Wall Street Journal, qui met la lumière sur le projet méconnu d’Elon Musk. La construction d’une ville dédiée à son personnel serait dans les petits papiers de l’homme d’affaires. Des photos circulant sur Facebook et Reddit semblent confirmer l’information. Les images montrent un chantier faramineux et des kakémonos avec la mention : « Welcome, snailbrook, tx, est. 2021 ». En somme, le texte souhaite la bienvenue à Snailbrook.

La localité qui servira de camp aux employés se situe au Texas, en périphérie de la ville d’Austin. Plusieurs infrastructures ont déjà été érigées dans la région. Celles-ci sont notamment des maisons et un complexe sportif. Notez que le choix d’Austin n’est pas anodin. Des installations de SpaceX et The Boring Company sont aussi en cours de construction dans la région. Pour l’heure, aucune information sur la taille de la petite localité et sa capacité d’accueil n’a filtré.

800 dollars de loyer mensuel pour vivre dans le camp des employés

Snailbrook sera ainsi un lieu où les salariés d’une compagnie appartenant à Musk pourront résider. Le nouveau patron de Twitter n’offre pas l’hébergement. Cependant, un loyer très attractif sera proposé aux employés. Le quotidien économique avance un montant de 800 dollars mensuels pour le loyer. En cas de démission ou de renvoi, les locataires bénéficieront d’un délai de 30 jours pour débarrasser les lieux.

Tous les employés des entreprises de Musk resteront-ils à Snailbrook ? Il est actuellement impossible de répondre à la question. Le zone résidentielle pourrait seulement être réservée aux salariés de The Boring Company et SpaceX. Cela en raison de la proximité de leurs futures installations.

Elon Musk et son camp d’employés : une mauvaise idée ?

Que des entreprises créent une ville entière pour loger ses salariés n’est pas un nouveau phénomène aux États-Unis. Cela était même courant au début du 19e siècle quand l’exploitation minière était en plein essor. Toutefois, il y a eu de nombreux abus sur le personnel. Les villes pouvaient effectivement devenir des camps de concentration avec de terribles conditions de vie.

Le même schéma pourrait se reproduire avec Elon Musk et le camp pour ses employés. Rappelons que son arrivée chez Twitter a été suivie de chaos. La presse a souvent parlé de licenciements abusifs et des conditions de travail insupportables.