House of the Dragon : Pourquoi le dragon de Rhaenyra est toujours si petit ?

Pourquoi Syrax, le dragon de Rhaenyra est si petit alors que celui d'Aemond son rival, Vhagar, est le plus imposant dans tout Westeros ? Si vous êtes intrigué par cette différence de taille, voici ce que vous devez savoir avant la fin de cette deuxième saison !

Alors que la fin de la saison 2 de House of the Dragon se profile à l'horizon, de nombreux fans se posent des questions sur la taille du dragon de Rhaenyra, Syrax. Pourquoi ce dragon reste-t-il si petit par rapport aux autres ? Ce détail pourrait bien jouer un rôle crucial dans les batailles à venir, du coup, essayons de décrypter la raison qui se cache derrière. Quel sera l'impact potentiel de la taille de Syrax sur l'avenir de Rhaenyra en tant que prétendante au trône des Sept Couronnes ? La réponse ci-dessous !

Pourquoi Syrax n'est pas devenu un grand et imposant dragon ?

Dans le monde de George R.R. Martin, les dragons grandissent continuellement en vieillissant. Cependant, Syrax, bien qu'étant plus vieux que des dragons tels que Feux-du-Soleyl, Danselune et Vermax, semble être plus petit. La principale raison qui a causé cette anomalie serait le fait que Syrax a passé une grande partie de sa vie dans les fosses aux dragons de Port-Réal et de Dragonstone.

Contrairement à ses pères qui sont souvent montés et actifs, Syrax est resté inactif pendant de longues périodes. Cela a freiné sa croissance naturelle comme nous pouvons le lire dans le livre Fire & Blood. Sur ce point, la série est restée fidèle au livre original qui lui sert de base.

Rhaenyra et Syrax, un duo choc au cœur de la série House of Dragon

Afin de mettre en avant le rôle central de Rhaenyra dans la série, les scénaristes de House of Dragon ont ajouté plusieurs scènes avec Syrax contrairement au livre. En augmentant la présence de Syrax à l'écran, les producteurs ont voulu enrichir l'expérience des téléspectateurs et approfondir le lien entre Rhaenyra et son dragon.

Du coup, maintenir Syrax de petite taille permettrait de rendre le tournage plus pratique. En effet, un dragon de petite taille laisserait à l'équipe de tournage de réutiliser les modèles VFX existants. Cela permettrait de faire des économies drastiques sur le budget dédié au tournage.

Quel sera l'impact de la taille de Syrax dans l'ultime combat à venir ?

La taille de Syrax pourrait avoir des conséquences importantes dans les batailles futures de Rhaenyra. Il est beaucoup plus rapide que les autres dragons imposants de la série, cependant, il manque d'expérience en combat. Certes, Syrax pourrait se retrouver en difficulté face à Vhagar commandé par Aemond, Vermithor ou Caraxes, mais sa rapidité et son agilité restent ses meilleurs atouts.

La petite taille de Syrax est un détail significatif qui pourrait influencer le cours des événements dans House of the Dragon. Nous espérons toutefois que ce détail sera bien exploité dans la bataille à venir et son impact sur le destin de Rhaenyra. Tout comme dans la saison 1 lorsque Rhaenyra était en proie à la douleur durant sa fausse-couche, Syrax sera également à ses côtés durant cette grande bataille. Hâte de voir la suite très bientôt…

