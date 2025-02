Dragon Ball : Gohan est-il vraiment plus fort que Goku ?

Depuis des décennies, les fans de Dragon Ball débattent d’une question brûlante : Gohan est-il plus puissant que Goku ? Si ce dernier reste l’icône incontestée de la franchise, plusieurs moments clés de l’histoire suggèrent que son fils l’a surpassé à plusieurs reprises. Pourtant, la réponse est loin d’être évidente.

Dès son plus jeune âge, Gohan a démontré une force hors du commun. Lors de l’attaque de Raditz, son explosion de puissance impressionne déjà. Plus tard, durant la saga Cell, il est le premier à atteindre la transformation Super Saiyan 2 et surpasse alors clairement son père. À ce moment précis, il est l’individu le plus puissant de l’univers connu.

Contrairement à Goku, Gohan ne considère pas le combat comme sa priorité. Après la victoire contre Cell, il délaisse l’entraînement au profit d’une vie plus rangée. Résultat, lors de la saga Buu, bien que son potentiel soit à nouveau libéré grâce à l’Ancien Kaio, il perd rapidement sa place au sommet. Pendant ce temps, Goku atteint Super Saiyan 3 et prouve qu’il conserve l’avantage en matière de détermination et d’amélioration constante.

L’ascension de Goku avec l’Ultra Instinct

Dans Dragon Ball Super, Goku ne cesse de se dépasser. Il accède aux formes divines, notamment le Super Saiyan Blue, puis l’Ultra Instinct, une transformation qui le place à un niveau quasi divin. Pendant ce temps, Gohan semble relégué à un rôle secondaire, car il privilégie sa carrière et sa famille plutôt que l’entraînement intensif.

Gohan Beast, la renaissance d’un guerrier

Un tournant récent vient du film Dragon Ball Super : Super Hero, où Gohan révèle une nouvelle transformation : Gohan Beast. Selon Akira Toriyama, cette forme lui permettrait d’être « plus fort que quiconque », y compris Goku en Ultra Instinct. Ce mode exploite pleinement son potentiel latent et fait de lui une menace redoutable sur le papier.

Si Gohan Beast semble surpasser Goku en termes de force pure, il lui manque une caractéristique essentielle : l’instinct du combat. Goku, animé par une passion inébranlable pour l’affrontement, ne cesse de progresser et de s’adapter à ses adversaires. Son expérience, son endurance et sa détermination le placent toujours en tête lorsqu’il s’agit de se battre au plus haut niveau.

En définitive, Gohan a surpassé Goku en puissance brute à certains moments de l’histoire, mais il ne dispose ni de la même mentalité, ni du même acharnement pour se maintenir au sommet. Goku, par son amour du combat et son engagement sans faille, reste le plus grand combattant de Dragon Ball, tandis que Gohan demeure un prodige au potentiel immense, mais inégalement exploité.

