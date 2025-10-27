Dix ans d’attente pour cette cellule phono Audio-Technica

La mythique cellule phono Audio-Technica revient dans une version repensée. Matériaux raffinés, précision artisanale et son analogique d’exception : la nouvelle série AT33x fait vibrer les puristes.

Après plus d’une décennie sans mise à jour, Audio-Technica renouvelle enfin sa gamme de cellules phono. La nouvelle série AT33x regroupe cinq modèles, dont trois stéréo (AT33xMLB, AT33xMLD et AT33xEN) et deux monophoniques (AT33xMONO/I et AT33xMONO/II). Cette refonte marque une étape importante pour la marque japonaise, qui conjugue tradition artisanale et innovations de conception.

De nouveaux matériaux pour un son plus pur

Pour la première fois, Audio-Technica utilise du zinc moulé sous pression dans la construction du corps de ses cellules. Ce matériau dense et rigide réduit drastiquement les vibrations parasites. De ce fait, il offre une restitution plus riche, notamment dans les médiums et les basses.

À cela s’ajoute une construction hybride combinant zinc, aluminium et polymère haute rigidité. Ensemble, ces éléments dispersent les résonances et garantissent une restitution équilibrée sans coloration artificielle. « Cette série reflète notre engagement à combiner précision mécanique et émotion sonore », précise un ingénieur du groupe.

Un mécanisme de suspension totalement repensé

La série AT33x inaugure un nouveau système de suspension doté d’une compliance dynamique légèrement inférieure. Ce réglage augmente la compatibilité avec différents bras de lecture et permet d’ajuster finement la personnalité sonore du système. Les audiophiles pourront ainsi optimiser leur configuration sans contrainte de matériel.

Des cellules stéréo expressives et précises

Le modèle AT33xEN mise sur un diamant elliptique intégral pour une lecture stable et un son clair. L’AT33xMLD, doté d’un diamant Microlinear, offre une expressivité raffinée et une restitution puissante. Enfin, le fleuron AT33xMLB combine un cantilever conique en bore solide et un système de vibration allégé pour une réponse agile et détaillée sur toute la bande passante.

Audio-Technica n’oublie pas les puristes du son analogique. Les modèles AT33xMONO/I et AT33xMONO/II redonnent vie aux disques monophoniques avec une restitution chaude et dense. Le modèle MONO/II se distingue par l’usage d’un aimant en samarium-cobalt et d’un joug en fer pur afin de garantir une lecture fluide et riche en textures.

L’ingénierie japonaise au service du détail

Toutes les cellules AT33x sont fabriquées et assemblées à la main au Japon. Les artisans d’Audio-Technica assurent chaque étape, de l’usinage de précision au calibrage final. Ce savoir-faire humain, associé à des décennies d’expérience, assure une qualité et une fiabilité que l’automatisation seule ne peut reproduire.

Les innovations techniques ne manquent pas : double bobine mobile à haute séparation, conducteur PCOCC sans joint cristallin, aimant en néodyme et armature Permendur. Ces choix garantissent une réponse en fréquence large, une distorsion minimale et une image sonore d’une rare précision.

Fidèle à son engagement écologique, Audio-Technica livre la série AT33x dans un emballage 100 % sans plastique, fabriqué en papier recyclable. L’objectif est clair : réduire l’impact environnemental sans sacrifier l’élégance de présentation.

Un lancement très attendu

La série AT33x sera disponible à partir du 23 octobre 2025. Les modèles stéréo seront proposés à 599 euros TTC, tandis que les versions mono débuteront à 399 euros TTC. Avec cette gamme, Audio-Technica confirme son statut de référence mondiale du son analogique haut de gamme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

