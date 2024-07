Découvrez les nouveautés Anker Prime pour une recharge optimale

Anker, leader mondial de solutions de recharge mobile, annonce quatre nouveaux produits de sa gamme Prime. Ces innovations seront bientôt lancées. Elles marqueront ainsi un tournant dans la technologie de recharge rapide.

La gamme Anker Prime : une révolution technologique

Anker se distingue par ses produits de haute technologie qui allient performance et fiabilité. Les nouveaux produits de la gamme Prime promettent de répondre aux besoins des consommateurs exigeants. Parmi ces nouveautés, on trouve des chargeurs rapides, des stations de charge multi-appareils et des batteries externes.

Le Chargeur Anker Prime 250W est l'un des produits phares. Il offre six ports avec la technologie GaNPrime. Ce chargeur est conçu pour fournir une puissance exceptionnelle pour recharger plusieurs appareils simultanément. Sa fiche produit est disponible sur le site officiel d'Anker.

Un autre produit innovant est le Chargeur Anker Prime 100W. Ce chargeur, doté de trois ports, utilise également la technologie GaN pour une recharge rapide et efficace. Anker propose des solutions de recharge adaptées aux besoins variés des utilisateurs, des smartphones aux ordinateurs portables.

Des solutions de recharge innovantes

La Station de Charge Anker Prime 14-en-1 est une autre innovation majeure. Équipée de deux écrans et dotée d'une puissance de 160W, elle permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Cette station de charge est idéale pour les professionnels et les particuliers ayant de nombreux appareils.

Anker introduit également un Câble USB-C vers USB-C. Ce câble, disponible en deux longueurs (3 et 6 pieds), supporte une puissance de 240W. Il est tressé à partir de matériaux recyclés. Cela reflète l'engagement d'Anker envers la durabilité.

Les quatre nouveaux produits de la gamme Anker Prime seront officiellement lancés le 7 août 2024. Cette date marque une étape importante pour Anker, qui continue d'innover dans le domaine de la recharge mobile. Les consommateurs pourront découvrir ces nouveautés en avant-première et profiter de solutions de recharge rapides et efficaces. Les consommateurs peuvent accéder aux fiches produits détaillées sur le site d'Anker pour une vue complète des spécifications et des avantages de chaque produit.

#Digibike : une initiative écologique et pratique

Pour célébrer le lancement de ces nouveaux produits, Anker a mis en place une initiative innovante à Paris. Le #Digibike sillonnera les rues de la capitale pour permettre aux passants de recharger leurs téléphones. Ce service de recharge mobile itinérant illustre l'engagement d'Anker envers l'innovation et la praticité.

Les digibikers distribueront des flyers avec un code promotionnel de 15%. Ce code est valable du 1er au 18 août sur les nouveaux produits de la gamme Anker Prime. Le parcours du digibike sera mis à jour en temps réel sur le site d'Anker pour que les utilisateurs puissent le localiser facilement.

Anker reste à la pointe de la technologie. La marque tient à proposer des produits qui répondent aux besoins croissants de connectivité et de mobilité. Avec ces nouvelles solutions de recharge, Anker confirme sa position de leader sur le marché mondial de l'électronique grand public.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

