Découvrez la nouvelle saison de Black Mirror avec son nouveau casting

Que nous réserve la nouvelle saison de Black Mirror qui arrive bientôt sur Netflix ? On vous dit : les épisodes, le casting et la date de sortie !

La série culte Black Mirror revient avec une nouvelle saison, qui est la septième. Elle nous plongera une fois de plus dans les recoins les plus sombres de notre relation avec la technologie. Composée de six épisodes inédits, cette suite s’accompagne d’un casting impressionnant et d’histoires dystopiques à vous faire frissonner.

Des épisodes captivants et un casting de luxe

“Common People”, 1er épisode de Black Mirror saison 7

Un instituteur, Mike, tente de sauver sa femme Amanda. Il s’en sort grâce à Rivermind, une technologie médicale révolutionnaire. Malheureusement, celle-ci a un prix que ni l’un ni l’autre n’avaient anticipé. Le casting pour cet épisode comprend par ailleurs Chris O’Dowd (Mike), Rashida Jones (Amanda) et Tracee Ellis Ross (Gaynor).

“Bête Noire”, le passé revient toujours hanter

Cet épisode de la nouvelle saison de Black Mirror met en scène Maria, cadre dans une chocolaterie. Elle retrouve son ancienne camarade de classe Verity, qui semble en fait cacher un lourd secret. Les apparences vont vite se fissurer dans cette histoire psychologique troublante. On y verra en outre des acteurs comme Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), et Ben Bailey Smith (Gabe).

“Hotel Reverie”, piégée dans une romance rétro

Une grande actrice hollywoodienne, Brandy, est au centre de l’intrigue. Dans cet épisode de la saison 7 de Black Mirror, elle se retrouve coincée dans une réplique immersive et high-tech d’un film romantique des années 1960. Pour en sortir, elle devra alors respecter coûte que coûte le scénario. Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), et Harriet Walter (Judith Keyworth) apparaîtront dans l’épisode.

“Plaything”, épisode cauchemardesque de Black Mirror saison 7

Will Poulter (Les Gardiens de la Galaxie) reprend son rôle iconique de Colin Ritman (Bandersnatch) dans cet épisode. On suivra par ailleurs une enquête policière glaçante où un homme est confronté aux sombres secrets d’un jeu vidéo rétro. En ce qui concerne le casting, il se compose de Will Poulter (Colin Ritman), Peter Capaldi (Cameron Walker) et Lewis Gribben (jeune Cameron Walker).

“Eulogy”, et si vos souvenirs vous détruisaient ?

Un homme découvre une technologie grâce à laquelle on peut revisiter les souvenirs photographiés de son passé. Cette plongée dans ses blessures émotionnelles ne sera toutefois pas sans conséquences. Dans cet épisode de Black Mirror saison 7, on aura l’occasion de voir Paul Giamatti (Phillip) ainsi que Patsy Ferran (The Guide).

“USS Callister: Into Infinity”, le jeu n’est pas encore terminé

C’est la suite tant attendue de l’épisode culte USS Callister. Alors que Robert Daly n’est plus, l’équipage mené par Nanette Cole doit faire face à de nouveaux dilemmes virtuels. Ils devront les surmonter afin de retrouver leur liberté dans ce dernier épisode de la nouvelle saison de Black Mirror. Quant au casting, il comprend Cristin Milioti (Nanette), Jimmi Simpson (Walton), et Billy Magnussen (Karl).

Quand sort la nouvelle saison de Black Mirror ?

Cette saison de la série Netflix est déjà disponible sur la plateforme depuis le 10 avril 2025. Avec des thèmes provocants, un casting impressionnant et des intrigues qui poussent à la réflexion, elle s’annonce incontournable. Préparez-vous à plonger une fois de plus dans l’univers sombre et fascinant créé par Charlie Brooker. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

