Dans quel ordre faut-il lire les livres The Witcher ? Suivez le guide

Vous avez dévoré la série Netflix, écumé les jeux CD Projekt Red, et maintenant, l’appel des livres se fait sentir. Mais par où commencer face aux neuf tomes de la saga écrite par Andrzej Sapkowski ? Bonne nouvelle : c’est plus simple qu’il n’y paraît, car voici notre guide des livres The Witcher.

L’ordre recommandé pour une première lecture commence par le premier recueil de nouvelles qui introduit Geralt et Yennefer. Vient ensuite les cinq romans de la saga principale. Mais suivez ce qui suit, et bon voyage sur le Chemin !

Lire The Witcher : le guide pour ne pas se perdre dans la saga de Sapkowski

Vous avez décidé de plonger dans l’univers de The Witcher ? Félicitations, vous allez passer un excellent moment. Mais attention, l’ordre de lecture n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Entre recueils de nouvelles, saga principale, préquelles et romans autonomes, il est facile de s’emmêler les runes. Voici comment aborder cette œuvre sans finir comme un elfe perdu dans les marécages.

Pourquoi ne pas commencer par le début chronologique ?

C’est la question que tout le monde se pose. Si vous voulez suivre la chronologie interne de l’histoire, le meilleur point de départ est le préquelle Crossroads of Ravens, publié en 2025. Ce roman suit un Geralt de 18 ans, fraîchement sorti de Kaer Morhen, débutant sa vie sur le Chemin. Inexpérimenté, incertain, il est encore en train de forger sa vision du monde. C’est une porte d’entrée idéale pour les nouveaux lecteurs, car elle offre une perspective fraîche et accessible sans exiger de connaissances préalables.

Les nouvelles : le vrai commencement de la saga

Si vous préférez suivre l’ordre de publication original, ou simplement découvrir comment tout a commencé, les deux recueils de nouvelles sont incontournables.

Le Dernier Vœu est historiquement le point de départ de la plupart des lecteurs. Ce recueil de nouvelles est structuré autour de Geralt, convalescent dans un temple, qui se remémore ses aventures passées. C’est ici que se noue sa relation complexe avec Yennefer, et que se dessine le paysage politique et social du Continent. Un must.

L’Épée de la Providence enchaîne directement sur le précédent, tout en commençant à tisser les fils narratifs qui mèneront à la saga principale. C’est aussi dans ce recueil qu’apparaît Ciri, personnage central de la suite et future protagoniste de The Witcher 4.

La saga principale : le grand récit

Une fois les nouvelles digérées, place à la saga principale, une fresque en cinq volumes qui suit Geralt, Ciri et Yennefer à travers la guerre, la prophétie et les alliances mouvantes.

Le Sang des Elfes marque le passage au roman linéaire. Fini les épisodes, place à un récit continu. L’accent est mis sur l’entraînement de Ciri, à la fois en tant que sorceleuse et en magie, tandis que les tensions entre Nilfgaard et les royaumes du Nord s’intensifient.

Le Temps du Mépris voit ces tensions exploser en conflit ouvert. Un coup d’État de sorciers fracasse le trio central, envoyant chacun sur une voie séparée. La guerre fait rage, et rien ne garantit qu’ils se retrouveront.

Le Baptême du Feu suit Geralt, blessé, qui rassemble des alliés improbables dans sa quête de Ciri. Ce volume, l’un des plus centrés sur les personnages, introduit des figures marquantes comme Zoltan Chivay, le mercenaire nain au grand cœur ; Cahir, le chevalier nilfgaardien hanté par des rêves prophétiques ; Milva, l’archère humaine guide des elfes rebelles ; et Regis, le vampire supérieur dont l’aide médicale s’avère précieuse. Oui, vous les reconnaîtrez tous dans The Witcher 3.

La Tour de l’Hirondelle met Ciri au centre du récit, traquée par des ennemis puissants dans des contrées de plus en plus étranges. Pendant ce temps, Geralt et Yennefer persistent dans leur quête, convaincus que le sorcier Vilgefortz détient la clé de sa disparition.

La Dame du Lac conclut la saga principale avec tout le poids émotionnel et thématique accumulé. Pour beaucoup, c’est la véritable fin de The Witcher.

Et après ?

La Saison des Orages est un roman autonome qui se déroule chronologiquement entre les nouvelles du Dernier Vœu. Mais attention : publié plus tard, il contient des spoilers et des éléments thématiques qui présupposent la connaissance de toute la saga. Mieux vaut le lire en épilogue, une fois le voyage terminé.

L’ordre de lecture en résumé

Pour les nouveaux lecteurs, l’ordre recommandé est le suivant :

Crossroads of Ravens (préquelle) Le Dernier Vœu (nouvelles) L’Épée de la Providence (nouvelles) Le Sang des Elfes (saga) Le Temps du Mépris (saga) Le Baptême du Feu (saga) La Tour de l’Hirondelle (saga) La Dame du Lac (saga) La Saison des Orages (épilogue)

Voilà. Vous n’avez plus qu’à vous installer confortablement, et à laisser le Continent vous happer. Bonne lecture, sorceleur.

