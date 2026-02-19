The Witcher 3 : guide des romances avec Yennefer, Triss et les autres !

Le cœur de Geralt de Riv balance, et le vôtre aussi ? Choisir entre Yennefer et Triss dans The Witcher 3 est un dilemme aussi coriace qu’un griffon en termes de romances. Donc, qui choisir ? Ces deux protagonistes sont-elles les seules dans le coeur du chasseur de monstres ?

Attention cependant : tenter de les avoir toutes est une très mauvaise idée. Le jeu ne plaisante pas avec la fidélité, et cette décision vous réserve une punition aussi humiliante que mémorable. Voici donc ce qui pourrait se passer pour vous !

Witcher 3 : le guide ultime pour que Geralt ne finisse pas seul (sauf s’il le veut)

L’arrivée de la version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt a remis sur le tapis une question existentielle : comment les scènes de sexe rendent-elles avec le ray tracing ? Plus sérieusement, les sorceleurs sont stériles, mais pas insensibles aux charmes de la gente féminine (et occasionnellement masculine). Voici un guide complet pour naviguer dans les eaux troubles (et agitées) des relations amoureuses de Geralt de Riv.

Yennefer ou Triss : le choix cornélien

Commençons par les deux options principales, celles qui conditionnent la fin romantique du jeu. Vous pouvez schématiquement classer les conquêtes en trois catégories : les romances principales (Yennefer et Triss), les romances secondaires (personnages nommés) et les romances tertiaires (professionnelles). Voici la liste exhaustive des partenaires potentielles :

Yennefer (principale)

Triss (principale)

Yennefer et Triss (ne finit pas bien)

Keira Metz (secondaire)

Sasha/Cantarella (secondaire)

Jutta an Dimun (secondaire)

Shani (secondaire, DLC Hearts of Stone)

Sylvia/Syanna (secondaire, DLC Blood and Wine)

Les bordels (tertiaire)

Yennefer de Vengerberg, la femme de la vie de Geralt (si on suit les livres), demande un peu d’attention mais reste assez simple à séduire. Voici les étapes :

Avancez dans la quête principale jusqu’à « Le roi est mort – vive le roi » (Skellige, niveau 16). Récupérez et équipez la tenue blanche et noire dans la chambre de Yennefer avant de la rejoindre. Lorsque la pièce se remplit de gaz et qu’elle vous demande de penser à quelque chose, choisissez : « Bon sang, j’ai envie de t’embrasser, Yen. » Après qu’elle vous a téléporté, optez pour « Ça ne me dérange pas de regarder… » quand elle veut réparer sa robe. Profitez du voyage (littéralement).

Une seconde occasion se présente plus tard :

À la fin de la quête secondaire « Le Dernier Vœu » (Skellige, niveau 15), déclarez votre amour à Yennefer. Pendant la quête principale « On n’est nulle part comme chez soi » (Kaer Morhen, niveau 19), si vous avez suivi les étapes précédentes, vous pourrez rejoindre Yennefer dans sa chambre après le dîner. Profitez du voyage (bis).

Si vous restez fidèle (et ne touchez pas à Triss), la fin vous verra filer le parfait amour avec elle.

Triss Merigold : la rousse de Novigrad à séduire

L’autre option majeure, Triss, demande un peu plus de finesse, mais rien d’insurmontable :

Lancez la quête secondaire « Une question de vie ou de mort » (Novigrad, niveau 12), disponible après « Le trésor de Reuven ». Pendant la mascarade, une fois Triss ivre, un dialogue temporisé apparaît : embrassez-la. Dans la quête « Maintenant ou jamais » (Novigrad, niveau 14), au moment où Triss s’apprête à fuir avec les mages, choisissez « Reste avec moi », puis « Je t’aime ». Profitez du voyage (encore).

Même règle que pour Yennefer : pas de double jeu, et vous finirez avec Triss à Kovir.

Le triangle amoureux : attention, piège à l’horizon !

Vous pensez pouvoir avoir les deux ? Mauvaise pioche. Si vous suivez les deux parcours, la quête « Il faut être trois pour faire un ménage » (Novigrad, niveau 28) se déclenchera. Les deux sorceleuses, en lingerie affriolante, vous proposeront un moment à trois. Tout semble parfait… jusqu’à l’arrivée des menottes. Elles vous ligoteront au lit et vous abandonneront, vous laissant seul et humilié. Plus aucune romance possible ensuite. À moins que le bondage ne soit votre truc, évitez.

Les aventures sans lendemain (et sans conséquence) de Géralt

Bonne nouvelle : ni Yennefer ni Triss ne vous tiendront rigueur de vos frasques avec d’autres femmes, tant que vous restez fidèle à l’une d’elles. Vous pouvez donc librement :

Keira Metz : terminez ses quêtes jusqu’à « Service à un ami » (Velen, niveau 6). Au dîner aux chandelles, choisissez « Pas besoin de me le demander deux fois ».

: terminez ses quêtes jusqu’à « Service à un ami » (Velen, niveau 6). Au dîner aux chandelles, choisissez « Pas besoin de me le demander deux fois ». Sasha : acceptez sa proposition à la fin du tournoi de Gwent (« Haute finance », niveau 26).

: acceptez sa proposition à la fin du tournoi de Gwent (« Haute finance », niveau 26). Jutta an Dimun : battez-la dans un combat de poings (« La Fille de fer », Skellige, niveau 19).

: battez-la dans un combat de poings (« La Fille de fer », Skellige, niveau 19). Shani (DLC Hearts of Stone) : dans « Minuit paisible » (Novigrad, niveau 33), choisissez la branche de sorbier ou la camomille, embrassez-la sous l’arbre, puis refusez de rentrer (« Ce baiser ne m’a pas rassasié »).

(DLC Hearts of Stone) : dans « Minuit paisible » (Novigrad, niveau 33), choisissez la branche de sorbier ou la camomille, embrassez-la sous l’arbre, puis refusez de rentrer (« Ce baiser ne m’a pas rassasié »). Syanna (DLC Blood and Wine) : à la fin de la quête principale du DLC, quand elle dit que vous pourriez encore lui être utile, répondez « Utile ? Comment ? », puis laissez-la faire.

Ce qui se passe quand votre héros va dans des bordels

Enfin, les bordels de Novigrad et Toussaint (Crippled Kate’s, The Passiflora, The Belles of Beauclair) sont toujours ouverts, sans aucun impact sur vos relations. Parfait pour dépenser vos couronnes durement gagnées.

Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour que Geralt termine sa quête le cœur léger (ou lourd, selon vos choix). Maintenant, filez, mais n’oubliez pas de consulter nos guides sur les meilleures armures et builds pour survivre entre deux étreintes.

