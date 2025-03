Comment vos conversations et vos prompts façonnent les chatbots IA !

Presque tout le monde utilise maintenant les chatbots IA pour rédiger leurs courriels, des articles ou divers documents. Mais derrière la simplicité de ces requêtes, vos données sont exposées. Voici comment l’IA utilise vos prompts à son profit pour s’entraîner.

Comment préserver vos données et bloquer l’accès à leur contenu pour éviter leur récolte ? Voici les astuces à suivre.

Il est par exemple possible d’utiliser ChatGPT sans compte. Par contre, afin de faire en sorte que l’IA ne s’entraîne pas en se basant sur vos prompts, il faut passer par l’icône en forme de point d’interrogation dans le coin inférieur droit.

En cliquant dessus, vous accéderez aux paramètres et c’est ainsi qu’on peut désactiver l’option Améliorer le modèle pour tous. Attention, cette icône est petite et facile à manquer. De ce fait, il faut avoir l’œil sur ce détail.

Ensuite, c’est plus complexe si vous possédez un compte. Il va falloir passer par le portail officiel d’OpenAI et leur faire une demande. Pour cela cliquez sur Make a Privacy Request en haut à droite et signalez que vous ne voulez pas que l’IA de GPT s’entraîne sur vos prompts.

Sinon, les entreprises qui emploient la licence professionnelle sont automatiquement déliées de cette exploitation de données sous-jacente. Et si vous avez un GPT personnalisé où vous pouvez créer des tâches spécifiques, sans avoir besoin de coder, leur politique dépend entièrement de leur créateur. Il faut bien se renseigner les concernant.

Les bons chatbots qui cachent vos données

Pour barrer la route à ces carnivores numériques, vous pouvez employer Claude 3.7, le chatbot d’Anthropic. La société n’emploie pas vos prompts pour entraîner son IA à moins d’avoir votre accord explicite.

Sinon, ce problème a même permis à l’IA HuggingChat de se démarquer. C’est une plateforme qui met la confidentialité en avant grâce à son « Privacy by Design ». De ce fait, vos prompts sont à vous.

D’un autre côté, des entreprises comme Mistral AI et bien d’autres font payer l’accès à la version pro de leurs IA afin de donner de meilleurs services à leurs clients. Pour certains cela permet de ne pas faire en sorte que leurs données soient exposées.

Les chatbots dont il faut se méfier

Mais même les IA avancées peuvent s’entraîner sur vos prompts. C’est notamment le cas de Copilot de Microsoft qui s’entraîne ouvertement sur vos données.

Et Meta est également un mauvais exemple puisque vos interactions sur Facebook, Instagram ou WhatsApp sont passées au crible par l’IA.

Et le pire, c’est Google qui utilise vos données affiliées et inexplorées pour faire progresser son IA Gemini ou les vendre à d’autres entreprises. C’est le cas même si vous avez neutralisé l’archivage de vos activités sur le Net.

Il faut donc savoir faire la part des choses quand vous surfez. Certains chatbots se servent de vos prompts pour devenir meilleurs. Mais cela se fait parfois à vos dépens. D’autres proposent des options pour délimiter cette collecte. Cependant, c’est principalement aux personnes de choisir quelle part de leur identité numérique elles livreront au nom du progrès technologique.

