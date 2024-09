Call of Duty : comment jouer à Warzone Mobile sur PC ?

Jouer à Call of Duty : Warzone Mobile sur un téléphone peut parfois agacer plus d’un en raison de la taille de l’écran ou des contrôles tactiles. Heureusement, il y a des moyens pour apprécier ce jeu populaire sur un écran de PC et avec votre clavier ainsi que votre souris. Chers gameuses et gameurs, voici comment jouer à Warzone Mobile sur PC.

Téléchargez BlueStacks ou GameLoop

Pour commencer, la première étape consiste à télécharger un émulateur Android. C’est une application qui reproduit l’environnement logiciel d’Android sur un autre système d’exploitation, comme Windows ou macOS. Il permet aux utilisateurs d’exécuter des applications et des jeux conçus pour Android sur leur ordinateur. Ce processus implique la création d’une machine virtuelle qui imite le matériel et les logiciels d’un smartphone ou d’une tablette Android.

Les deux options les plus populaires et reconnues sont BlueStacks et GameLoop. Ces logiciels de confiance donnent la possibilité de simuler un environnement Android sur votre PC. Ils offrent une expérience quasi native d’un appareil mobile.

BlueStacks se considère comme l’un des meilleurs émulateurs grâce à sa stabilité et à ses mises à jour fréquentes. Il permet également de configurer des touches spécifiques sur votre clavier pour chaque action du jeu. D’autre part, GameLoop se distingue par son interface adaptée aux jeux mobiles et ses optimisations spécifiques pour la version mobile de Call of Duty : Warzone. Vous pouvez trouver ces deux émulateurs sur leurs sites officiels respectifs, où ils proposent des versions gratuites à télécharger.

Lancez l’émulateur sur votre PC

Une fois que vous avez sélectionné l’émulateur qui vous convient le mieux, cliquez sur le bouton de téléchargement sur leur site officiel. Le fichier téléchargé sera probablement en format .exe (pour Windows) ou .dmg (pour Mac). Lancez ce fichier pour débuter l’installation. Suivez les instructions à l’écran, acceptez les termes et conditions, puis attendez que l’installation se termine. Prenez note que cela peut prendre quelques minutes, selon les performances de votre ordinateur.

Pendant l’installation, assurez-vous qu’aucune autre application gourmande en ressources n’est en cours d’utilisation. Cela garantira une installation plus fluide et sans incident. Une fois installé, ouvrez l’émulateur depuis le raccourci créé sur votre bureau ou via le menu Démarrer. Rappelons toutefois que Call of Duty Warzone exige une configuration matérielle minimale. Il lui faut :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernières mises à jour)

: Windows 10 64 bits (dernières mises à jour) Processeur : Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 Mémoire vidéo : 2 Go

: 2 Go Espace disque : Jusqu’à 32 Go pour les caches des atouts haute résolution.

Réglez les paramètres de l’émulateur pour une meilleure expérience de jeu

Il est recommandé d’ajuster quelques paramètres pour optimiser l’émulateur. Ajustez la résolution de l’écran à celle de votre moniteur, définissez un profil de performance qui aligne l’allocation de la RAM et du CPU selon les capacités de votre ordinateur. Configurez également les touches selon vos préférences pour vous rapprocher le plus possible de votre configuration idéale.

Installez Warzone Mobile et connectez-vous à Google Play Store

Après avoir ouvert l’émulateur, vous serez invité à vous connecter à votre compte Google. Cette étape est essentielle, car elle vous permettra d’accéder au Google Play Store, tout comme sur un appareil Android traditionnel. Saisissez vos informations d’identification Google ou créez un nouveau compte si vous n’en avez pas déjà un. Assurez-vous que les détails fournis sont corrects pour éviter tout problème lors de l’accès ultérieur à vos applications.

Vous verrez alors l’écran principal de l’émulateur, très similaire à celui d’une tablette Android. Cliquez sur l’icône du Google Play Store pour lancer l’application. Une fois dans le Play Store, vous avez maintenant accès à toutes les applications disponibles sur la plateforme Android, y compris Call of Duty : Warzone Mobile. Ce guide pourra vous aider : Google Play : tout ce qu’il y a à savoir sur l’app store d’Android

Recherchez Call of Duty : Warzone Mobile et installez-le

Dans le Google Play Store, utilisez la barre de recherche en haut de l’écran pour rechercher « Call of Duty : Warzone Mobile ». Une liste de résultats s’affichera, choisissez l’application officielle de Activision Publications Inc. Pour confirmer que vous avez bien sélectionné l’application officielle, vérifiez les avis utilisateurs et le nombre de téléchargements.

Cliquez sur l’application pour ouvrir la page de détails, puis appuyez sur le bouton « Installer ». Le téléchargement du jeu commencera. La vitesse de téléchargement dépendra de votre connexion internet. Assurez-vous que vous disposez d’un espace suffisant sur votre PC pour installer le jeu, car il peut être assez volumineux. Une fois le téléchargement terminé, l’application s’installera automatiquement sur l’émulateur.

Démarrez le jeu depuis l’émulateur

Lorsque Call of Duty : Warzone Mobile est installé, vous devriez voir son icône apparaître sur l’écran d’accueil de l’émulateur, ainsi que dans la liste de vos applications. Cliquez sur cette icône pour lancer le jeu. Comme c’est la première fois que vous lancez le jeu, il se peut qu’il y ait quelques configurations initiales à effectuer, dont le réglage des graphismes ou la configuration du compte joueur.

Il se peut aussi que le jeu télécharge des mises à jour supplémentaires avant de pouvoir être joué. Suivez les instructions affichées à l’écran pendant ces étapes préparatoires. Une fois toutes les configurations faites et les mises à jour terminées, vous arriverez au menu principal du jeu. Vous pouvez maintenant commencer à jouer à Call of Duty : Warzone Mobile sur votre PC. Profitez de la précision de votre clavier et de votre souris.

Cultivez une meilleure connaissance de la carte

Mieux vous connaîtrez la carte, plus vos chances de survie augmentent. Identifiez les points chauds où se trouve souvent le meilleur butin, mais aussi une forte concentration de joueurs. Les zones telles que le centre-ville ou les bases militaires sont généralement riches en équipements, mais peuvent être extrêmement dangereuses.

Exploitez les caches de butin. Les cachettes de butin, surtout celles hors des sentiers battus, vous permettent de collecter de l’équipement précieux sans confrontation immédiate. Explorez les bâtiments isolés ou les grottes pour trouver des ressources bénéfiques tôt dans la partie.

Gérez mieux votre équipement de combat

Le choix de votre load-out peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Optez pour des armes qui correspondent à votre style de jeu. Si vous préférez les combats à longue portée, par exemple, un fusil de précision pourrait être parfait. Pour les affrontements rapprochés, les fusils à pompe et mitraillettes sont les meilleurs.

N’oubliez pas de personnaliser vos armes avec des accessoires comme les viseurs ou les poignées avant de commencer une partie. Ces modifications augmentent la stabilité de votre tir et améliorent votre visée, ce qui peut s’avérer crucial dans les échanges de tirs serrés.

Pensez à une meilleure coordination d’équipe

Le ping est une fonction essentielle pour la coordination des équipes. Utilisez-le pour marquer des emplacements stratégiques, repérer les ennemis ou alerter vos coéquipiers sur des dangers potentiels. Une bonne communication permet d’optimiser vos mouvements et stratégies en équipe.

Réanimez vos coéquipiers tombés au combat. Cette entraide peut redonner l’élan nécessaire à votre équipe pour reprendre l’avantage. Assurez-vous de garder un œil sur l’emplacement et le temps restant pour sauver vos alliés afin de maintenir l’effectif de votre squad.

Maîtrisez l’art de vous déplacer dans Call of Duty Warzone

Les véhicules peuvent être employés pour se déplacer rapidement d’une zone à l’autre, échapper à la tempête ou surprendre les ennemis. Cependant, ils peuvent aussi révéler votre position facilement. Utilisez-les judicieusement et évitez de les conduire directement dans des zones à haute densité ennemie.

Faites preuve de prudence dans ses déplacements. Un mouvement calculé et stratégique reste préférable à une course effrénée. Avancer discrètement et utiliser les obstacles naturels pour se camoufler peut offrir une fenêtre idéale pour observer les zones environnantes et planifier la prochaine étape en conséquence.

Élaborez une véritable stratégie de combat

Gérez le recul des armes et apprenez à contrôler la puissance de vos armes lorsque vous tirez. Chaque arme a un motif de recul spécifique qu’il faut maîtriser pour augmenter la précision de vos attaques. Entraînez-vous en mode entraînement pour comprendre comment chaque arme réagit pendant le tir.

Tirez avantage des grenades. Les flashbangs et autres explosifs peuvent désorienter vos adversaires et vous donner l’opportunité de prendre l’avantage dans un échange de tirs. Utilisez ces outils tactiques intelligemment selon la situation pour retourner le cours d’un combat en votre faveur.

Pensez à un bon approvisionnement en munitions

Prévoyez toujours de vérifier les boîtes de munitions disséminées sur la carte. Ces ressources vous assureront de ne jamais manquer de balles lors d’une confrontation cruciale. Localiser et mémoriser l’emplacement des boîtes de munitions potentielles vous tiendra bien armé tout au long de la partie.

Même si vous êtes bien approvisionné, économiser vos munitions en évitant des tirs inutiles accroît votre endurance en bataille prolongée. Des tirs précis et mesurés augmentent votre efficacité tout en conservant suffisamment de puissance de feu pour les moments décisifs.

