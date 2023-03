Comment fabriquer un écran OLED pas cher soi-même ?

La technologie OLED permet d’avoir une qualité d’image remarquable et ses écrans coûtent évidemment plus chers. Mais il est possible de fabriquer un écran PC pas cher soi-même, aussi bien q’un OLED.

Matt Perks est un passionné de bricolage et de montage électronique. Ce technicien possède la chaîne YouTube DIY Perks à laquelle celui-ci dédie sa passion. Sa dernière trouvaille est de fabriquer un écran OLED pas cher. Rappelons que les moniteurs ou téléviseurs équipés d’une dalle OLED coûtent largement plus chers que les modèles avec la technologie LCD.

Matt Perks qui pose devant son moniteur double-LCD aussi performant qu’un écran OLED. © DIY Perks/YouTube

La supériorité de la technologie OLED expliquée simplement

Quand deux moniteurs – l’un OLED et l’autre LCD – sont placés côte à côte, la différence de la qualité d’affichage saute aux yeux. La technologie OLED gère beaucoup mieux le contraste et les niveaux de noir. On peut dire qu’il existe un gouffre entre les deux technologies. Comme un écran OLED surpasse de loin une dalle LCD, il est assez logique que le premier coûte largement plus cher.

La différence s’explique par le fonctionnement de la technologie LCD. Le noir ne s’affiche pas correctement sur une dalle LCD, mais devient plutôt gris. Notez qu’une dalle LCD n’émet pas de lumière et fonctionne donc avec une source lumineuse. Cette dernière se situe dans la partie arrière de l’écran. Afin de créer du noir, la dalle bloque la lumière, mais n’y parvient pas complètement. Ce qui explique pourquoi les parties sombres sur une image apparaissent un peu grises.

Obtenir un écran OLED pas cher avec deux dalles LCD

Matt Perks s’était lancé comme défi de trouver un moyen de rehausser les performances d’un écran LCD au même niveau que celles d’une dalle OLED. Le technicien a alors pensé superposer deux plaques LCD pour obtenir un écran OLED pas cher. Le but étant d’optimiser le blocage de la lumière pour une nuance de noir plus qualitative. La solution fonctionne, mais son inventeur s’est heurté à certaines contraintes techniques pour la rendre opérationnelle.

La différence entre une simple dalle LCD et du double-LCD saute aux yeux. © DIY Perks/YouTube

La superposition de deux dalles LCD ne fonctionne pas de manière miraculeuse. Une double couche de cristaux liquides a pour effet de neutraliser les effets de filtres polarisés. Soulignons que ces derniers contribuent considérablement à la qualité d’affichage des écrans LCD. Notre ingénieur a eu la brillante idée d’intercaler une fine couche de papier entre les deux dalles.

Autres ajustements pour obtenir un écran OLED pas cher

La double dalle de cristaux liquides réduit l’intensité lumineuse et permet d’avoir des niveaux de noir satisfaisants. En revanche, la mise en place d’une feuille de papier atténue trop la lumière. Ce qui n’est pas pour le contraste et la qualité d’affichage. Heureusement, Matt Perks ne manque pas d’ingéniosité. Augmenter la puissance de la source lumineuse règle le problème.

L’augmentation de l’intensité engendre une autre contrainte technique, la surchauffe. L’écran OLED pas cher devait donc avoir un système de refroidissement capable de suivre la montée de température. Le moniteur bricolé de DIY Perks embarque ainsi quatre gros ventilateurs derrière la double dalle LCD. Ainsi, Matt Perks a obtenu un écran LCD aussi performant qu’une dalle OLED en termes d’affichage. Notez toutefois que son moniteur fait-maison est assez épais.

