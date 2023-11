Guide pratique pour connecter un casque gaming à votre PS3

Il s’agit des trois câbles rouge, blanc et jaune généralement utilisés pour connecter la PS3 à une télévision standard. Le câble rouge correspond au son droit, tandis que le câble blanc est dédié au son gauche . La sortie jaune, quant à elle, transmet l’image vidéo.

Cette sortie permet une connexion numérique à votre home cinéma ou votre barre de son via un câble optique. Elle offre un meilleur rendu sonore comparativement à la sortie RCA. Cette technologie permet de profiter d’un son multicanal Dolby Digital .

HDMI

Récente et polyvalente, l’HDMI est disponible sur la PS3. Elle achemine l’image haute définition et le son numérique de qualité supérieure. Compatible avec les formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, l’HDMI exige parfois un adaptateur pour y connecter votre casque gaming.