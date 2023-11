 3 méthodes pour brancher votre casque gaming sur Xbox One

Vous venez de vous procurer un casque gaming pour profiter pleinement de vos jeux vidéo préférés sur votre Xbox One ? Vous êtes-vous demandé comment brancher casque gaming sur one ? Ce guide vous aide à connecter votre casque gaming sur votre Xbox One sans prise de tête. Il présente même les différentes méthodes disponibles.

Méthode 1 : Brancher votre casque directement à votre manette Xbox One

Certains modèles de casques sont spécialement conçus pour être utilisés avec les consoles Xbox. Ces casques possèdent généralement une prise Jack 3.5 mm. Cette connectique permet de les connecter directement au port jack situé en bas de la manette.

Tout d’abord, assurez-vous que votre console Xbox One est allumée et que votre manette est connectée. Puis, insérez la prise jack du casque dans le port correspondant situé sous la manette, jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Votre casque devrait maintenant fonctionner correctement avec votre Xbox One. N’hésitez pas à ajuster les paramètres audio des jeux ou de la console elle-même si nécessaire. Vous obtiendrez un volume sonore adéquat. Pour aller plus loin, consultez notre guide pour connecter un casque gaming.

Méthode 2 : Utiliser un adaptateur pour brancher votre casque gaming

Pour certains casques gaming, il sera peut-être nécessaire d’utiliser un adaptateur pour les connecter à votre Xbox One. Cela peut être le cas notamment si votre casque possède une prise jack 2.5 mm ou une prise USB. Alors, commencez par trouver un adaptateur compatible avec votre modèle de casque et votre manette Xbox One. Cela peut être un adaptateur 2.5 mm vers 3.5 mm ou bien un adaptateur USB vers Jack, ou tout autre type d’adaptateur requis.

Branchez votre casque dans l’adaptateur approprié en prélevant soin de veiller au sens des connecteurs. Assurez-vous ensuite que votre console Xbox One est allumée et que votre manette est connectée. Poursuivez l’installation en reliant l’autre extrémité de l’adaptateur dans le port sous la manette. Maintenant, ajustez les paramètres audio des jeux ou de la console si nécessaire pour obtenir un volume sonore qui vous correspond.

Méthode 3 : Brancher votre casque gaming sans fil à votre console

Pour les casques gaming sans fil, il faudra également suivre quelques étapes spécifiques. Avant toute chose, vérifiez que votre casque et sa base sont bien chargés. Puis, connectez la base du casque à la console Xbox One via un câble optique ou USB selon les instructions du fabricant. Ensuite, allumez votre casque en maintenant le bouton d’allumage enfoncé pendant quelques secondes.

Suivez les instructions fournies avec le casque pour effectuer le jumelage entre ce dernier et la console. C’est enfin le moment d’ajuster les paramètres audio des jeux ou de la console si nécessaire. Chaque gamer a ses propres préférences. En passant, quel serait le meilleur casque gaming du marché selon votre avis ?

Pour configurer les paramètres audio sur votre Xbox One :

1️⃣ Allez dans le menu « Paramètres » de votre Xbox One en appuyant sur le bouton « Xbox » de votre manette et sélectionnez « Système ».

2️⃣ Cliquez sur l’onglet « Audio & Vidéo » puis sur « Sortie Audio« .

3️⃣ Sous « Formats de sortie casque« , choisissez l’option la plus adaptée à votre casque (stéréo non compressée, surround sonore, Dolby Atmos, etc.).

4️⃣ N’oubliez pas d’activer également la fonction « chat vocal » si vous souhaitez communiquer avec d’autres joueurs en ligne.

Gérer le volume et les commandes du casque gaming sur Xbox One

Enfin, il est important de savoir comment gérer le volume et les différentes commandes de votre casque lorsqu’il est connecté à votre Xbox One. La rédaction recommande de prêter attention aux commandes situées sur le câble de votre casque, sur sa base (pour les casques sans fil) ou directement sur le casque lui-même.

Vous y trouverez généralement des boutons pour ajuster le volume, mettre en sourdine le microphone ou encore sélectionner des modes sonores spécifiques. Si vous avez connecté votre casque à la manette via un adaptateur, celui-ci peut aussi inclure des commandes supplémentaires pour gérer le volume et les fonctions du casque.