Claviers gaming CHERRY : place au magnétique

CHERRY XTRFY révolutionne les claviers gaming avec sa technologie TMR. Le MX 8.2 Pro TMR et le K5 Pro TMR misent sur la précision magnétique et les hautes performances sans fil.

L’univers des claviers gaming entre dans une nouvelle ère. CHERRY XTRFY, la marque spécialisée dans les périphériques pour joueurs, dévoile ses premiers modèles à commutateurs magnétiques. Avec le MX 8.2 Pro TMR Wireless et le K5 Pro TMR, la promesse est claire. La marque conjugue précision, personnalisation et performances sans fil, grâce à une technologie peu exploitée jusqu’ici la magnétorésistance tunnel (TMR).

Une technologie qui casse les codes du clavier magnétique

Alors que de nombreux fabricants misent sur l’effet Hall pour la détection des frappes, CHERRY fait un pas de côté avec le TMR. Cette technologie assure une lecture ultra-précise de la position des touches, jusqu’à 0,01 mm. Elle réduit drastiquement la consommation d’énergie. C’est ce qui permet au MX 8.2 Pro TMR de fonctionner en sans fil avec un taux de sondage impressionnant de 8 000 Hz. Une fréquence qui garantit une réactivité immédiate, vitale pour les joueurs compétitifs.

Joakim Jansson, directeur produit chez CHERRY, résume : « Le MX 8.2 Pro TMR offre des performances sans fil ultra-rapides, une précision accrue et une flexibilité inédite. Et ce n’est que le début. »

MX 8.2 Pro TMR : un clavier pensé pour durer et performer

Derrière son design TKL en aluminium et ses touches en PBT, le MX 8.2 Pro TMR Wireless cache un cœur technologique ambitieux. Il embarque les commutateurs CHERRY MK Crystal Magnetic, compatibles en hot-swap avec des modèles mécaniques. Une double compatibilité qui offre un terrain de jeu infini pour les amateurs de personnalisation.

Avec le logiciel CHERRY MagCrate, chaque utilisateur peut affiner son expérience. Il peut ajuster le point d’activation, assigner des actions multiples selon la profondeur de frappe, ou encore calibrer la réactivité touche par touche. Une démarche sur mesure qui vise à faire du clavier un véritable prolongement des intentions du joueur.

K5 Pro TMR : le magnétique compact pour les setups exigeants

Attendu pour le printemps, le K5 Pro TMR reprend les fondations solides du modèle K5, avec un format compact 65 % idéal pour les espaces réduits. Il conserve la technologie TMR et les commutateurs MK Crystal Magnetic. Il bénéficie également d’une fréquence d’interrogation portée à 8 000 Hz. Pensé pour les joueurs qui veulent allier performance, précision et espace maîtrisé, ce modèle filaire s’adresse à ceux qui veulent garder le contrôle total sans superflu.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn