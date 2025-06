Avec EcoTab, gérez votre piscine à distance, sans effort !

Iopool, leader dans l’automatisation de l’entretien des piscines, s’associe avec IOSTRIP pour lancer EcoTab, un diffuseur de chlore intelligent. Ce partenariat marque une évolution dans la gestion des piscines. Il simplifie considérablement l’entretien grâce à une technologie de pointe.

iopool annonce son partenariat exclusif avec IOSTRIP pour proposer EcoTab, un diffuseur de chlore intelligent. Grâce à sa sonde connectée EcO, ce système régule automatiquement la quantité de chlore nécessaire pour maintenir l’eau de votre piscine parfaitement équilibrée. L’entretien est optimisé sans effort. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur la détente plutôt que sur les tâches ménagères. Ce partenariat marque une étape importante dans la simplification de l’entretien des piscines et la mise en avant de solutions innovantes pour les particuliers.

Un entretien automatisé grâce à la technologie

EcoTab, conçu par IOSTRIP, simplifie la gestion de l’eau de la piscine. Il régule automatiquement la diffusion du chlore. Ce système repose sur la sonde connectée EcO de iopool, capable de mesurer en temps réel des paramètres essentiels comme la température, le pH et l’ORP (potentiel d’oxydo-réduction) de l’eau. Une fois ces informations collectées, le diffuseur ajuste la quantité de chlore nécessaire. Un confort ultime pour les utilisateurs, qui n’ont plus à se soucier de la gestion manuelle du chlore.

La promesse de ce partenariat est claire : offrir aux propriétaires de piscine une expérience simplifiée et sans effort. Grâce à cette technologie, EcoTab assure que l’eau de la piscine reste propre et saine tout au long de l’été, sans que l’utilisateur ait à intervenir manuellement.

Une installation rapide et un fonctionnement autonome

EcoTab se démarque par sa simplicité d’installation. Il suffit de poser l’appareil dans l’eau et de le remplir de galets de chlore. Après cela, son système breveté se charge de diffuser le chlore en fonction des besoins spécifiques du bassin. De plus, EcoTab fonctionne exclusivement à l’énergie solaire, ce qui le rend économique et respectueux de l’environnement. Un véritable atout pour ceux qui cherchent à allier confort et écologie dans l’entretien de leur piscine.

L’application mobile dédiée permet aux utilisateurs de suivre en temps réel la qualité de l’eau et de contrôler la diffusion de chlore, où qu’ils soient. Que ce soit pour activer un mode manuel, ajuster le programme hebdomadaire ou appliquer un traitement choc, tout est possible depuis un simple smartphone.

Des avantages multiples pour l’utilisateur

EcoTab offre de nombreux atouts pour ceux qui souhaitent une gestion simplifiée de leur piscine. Le système permet une diffusion rapide et prolongée du chlore grâce à un mécanisme motorisé qui accélère la dissolution des galets jusqu’à 20 fois plus rapidement que les diffuseurs classiques. L’appareil peut contenir jusqu’à cinq galets de chlore. Cela garantit une diffusion continue. De plus, l’application mobile permet un suivi intelligent de la température et de la qualité de l’eau. Ce dispositif tout-en-un assure une gestion de la piscine fluide et sans tracas.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn