Chère petite : la fin de la série labyrinthique de Netflix expliquée

Pendant cinq mois, Jasmin Grass fut captive aux côtés de Lena Beck, avec Hannah et Jonathan. Son ravisseur venait et partait. Jasmin s’est échappée en assommant son geôlier avec la boule à neige de Jonathan. Mais la fin de la série Netflix « Chère petite » laisse une note mystérieuse ? Découvrez-en les coulisses grâce à nous !

L’évasion courageuse de Jasmin

Jasmin est une femme courageuse et rusée. Elle a réussi à tromper son ravisseur, Lars Rogner, en lui faisant croire qu’il avait toujours le contrôle sur elle. Cela s’est produit même après qu’elle se soit échappée de sa prison.

Pour tromper Lars, elle a modifié son apparence pour ressembler à Lena, une autre victime de Lars. Jasmin a pris une décision audacieuse. Elle est montée volontairement dans le camping-car de Lars, où il l’attendait avec Hannah, la fille de Lena.

Pour se défendre, elle avait caché un couteau dans sa manche et un éclat de verre dans une serviette hygiénique. À la fin de Chère petite sur Netflix, elle a utilisé ces éclats de verre pour le tuer. Tout s’est déroulé parfaitement selon son plan bien organisé.

Le ravisseur : Lars Rogner

Lars Rogner était le responsable de la société de sécurité Rogner et Fils. Il avait enlevé Lena en raison de sa ressemblance avec sa mère. Son objectif était de pouvoir construire l’unité familiale traditionnelle dont il avait été privé.

Par ailleurs, Lena a subi des violences inimaginables pendant sa captivité. Elle a été violée à plusieurs reprises par Lars. À la fin de Chère petite sur Netflix, on a pu découvrir qu’elle est morte après une infection post-partum. Elle est morte avec son troisième enfant peu de temps après la naissance.

Le passé de Lena et la naissance d’Hannah

Avant d’être enlevée par Lars, Lena avait eu une relation avec un homme appelé Florian. Elle était enceinte de Florian lorsqu’elle a été kidnappée. Elle a donné naissance à Hannah dans la maison de haute sécurité de Lars. En somme, Hannah n’est pas la fille de Lars. En outre, c’est la fille de Lena et de cet homme dont elle était tombée amoureuse.

Les intentions possibles d’Hannah

Il semble que Hannah ait peut-être voulu que Jasmin tue Lars. En effet, elle lui a donné l’éclat de verre que Jasmin a utilisé pour l’assassiner. Il est indéniable que Hannah a été influencée par son père.

Cependant, cela a-t-il évolué au fil du temps ? En remettant le morceau de verre à Jasmin, aurait-elle également planifié sa défaite ? Effectivement, c’est elle qui a persuadé son ‘’père’’ de les emmener au phare d’Egmond.

La fin du calvaire

À la fin de Chère petite sur Netflix, après avoir tué Lars, Jasmin a pu reprendre peu à peu sa vie en main. Après son terrible calvaire et ses efforts considérables, son geôlier n’était plus et elle pouvait enfin respirer librement.

Chère petite : La révélation de fin de la série Netflix

Lars a révélé au détective Gerd Bühling, pendant qu’il était en train de mourir, qu’il avait ramené le corps de Lena chez elle. Ensuite, il l’avait enterrée dans le jardin. Cette révélation marquait la fin de Chère petite sur Netflix et le processus douloureux pour les parents de Lena.

