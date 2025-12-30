La famille la plus chaotique de la télé fait son retour ! Analyse du trailer de Malcolm la suite !

Ils sont de retour, et le chaos n’a pas pris une ride ! La famille la plus dysfonctionnelle et adorable de la télévision débarque dans un premier trailer pour Malcolm, la suite.

Entre crises d’ado attardées, passages à vide de Lois et inventions douteuses de Reese, l’esprit survolté et hilarant de la série culte semble intact. Préparez-vous à retrouver vos nerfs… et votre rire. Analyse d’un come-back qui promet d’être aussi tumultueux qu’inoubliable !

Que nous réserve le reboot de Malcolm ?

Préparez vos nerfs et votre sens de l’humour, la famille la plus déjantée de l’histoire des sitcoms est de retour ! Presque vingt ans après les adieux, Malcolm débarque avec une bande-annonce pour Malcolm : La vie est toujours injuste (la suite). C’est une mini-série en quatre parties. Le projet, porté par Frankie Muniz et Bryan Cranston depuis des années, a enfin vu le jour sous la plume du créateur original Linwood Boomer. Entre anniversaire de mariage explosif et quatrième mur pulvérisé, une chose est sûre : le chaos familial n’a pas pris une ride.

Qui sera au rendez-vous pour ce retour tant attendu ?

Bonne nouvelle pour les puristes : la bande principale est bien au complet ! Frankie Muniz incarne à nouveau Malcolm (la suite), désormais adulte. Tandis que Bryan Cranston et Jane Kaczmarek reprennent leurs rôles cultes de Hal et Lois, ce duo parental aussi terrifiant qu’attachant. Les frères Reese (Justin Berfield) et Jamie (James et Lukas Rodriguez) sont également de la partie. Le seul grand absent est Erik Per Sullivan (Dewey), qui a choisi de se consacrer pleinement à ses études à Harvard. Mais rassurez-vous, l’esprit farfelu et l’énergie du show semblent intacts, portés par le réalisateur historique Ken Kwapis.

Que raconte cette première bande-annonce ?

Le trailer nous révèle le point de départ hilarant de la série. Malcolm (la suite), pensait avoir échappé à la folie familiale en construisant une vie paisible. Mais il est contraint de revenir pour les 40 ans de mariage de ses parents. Résultat : sa nouvelle petite amie, Tristan (interprétée par Kiana Madeira), et sa propre fille, Leah, vont être plongées de force dans le tourbillon absurde des Wilkerson. Entre crises, bagarres et apartés caméra typiques de Malcolm, le cocktail détonant qui a fait le succès de la série est fidèlement reconstitué. On y voit même un premier aperçu de Kelly. C’est la benjamine et première fille de la famille, brièvement évoquée dans le finale original.

Quels mystères cette suite va-t-elle devoir résoudre ?

La bande-annonce lève le voile sur un retour festif, mais laisse aussi planer de délicieux mystères. La principale question concerne la fille de Malcolm, Leah : quand et avec qui l’a-t-il eue ? Le finale de 2006 le montrait à Harvard, sans compagne apparente, créant ainsi une intrigue palpitante à élucider. De plus, sa relation actuelle avec Tristan est présentée comme un simple flirt, ajoutant au suspense. Quant à la petite Kelly, comment cette fille unique s’est-elle débrouillée pour survivre – et sans doute prospérer – au milieu de cette fratrie explosive ? Son caractère promet d’être une révélation.

Quand pourrons-nous enfin plonger dans ce nouveau chaos ?

Plus besoin d’attendre des années ! Malcolm : La vie est toujours injuste sera disponible dès le 10 avril sur Disney+ et Hulu. Il ne reste que quelques mois pour revoir les saisons originales et se préparer à retrouver l’humour incisif, l’amour familial turbulent et les situations complètement saugrenues qui ont marqué toute une génération. Une chose est certaine : chez les Wilkerson, la vie n’a jamais été aussi injuste. Et c’est exactement ce qu’on leur demande.

