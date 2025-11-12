Good Fortune : la fin est-elle réelle ou une allégorie ? Notre analyse

La fin de Good Fortune laisse le spectateur aussi songeur qu’un ange en galère ! Arj retrouve-t-il simplement sa modeste existence, ou son nouveau départ symbolise-t-il une victoire plus profonde sur l’aliénation capitaliste ?

Et ce taco qui s’envole, dernier clin d’œil de Gabriel, est-il la preuve d’un miracle persistant ou une simple métaphore du désir ? Notre analyse se lance dans le décryptage de cette conclusion aussi espiègle que philosophique. Accrochez-vous, c’est un sacré burger !

« Good Fortune » : Quand un Ange se Mêle de la Fortune

Dans « Good Fortune », Aziz Ansari nous offre bien plus qu’une simple comédie. Sous ses airs de farce déjantée peuplée d’anges maladroits, le film déploie une critique acerbe et rafraîchissante de notre monde capitaliste.

Le véritable joyau de ce film « eat-the-rich » n’est autre que Keanu Reeves, littéralement divin dans le rôle de Gabriel, un ange gardien rétrogradé, amateur de nuggets et décidément très mauvais dans ses interventions terrestres. Son interprétation alone vaut le détour.

L’ange, le galérien et le magnat

L’intrigue s’articule autour d’un trio improbable : Gabriel, l’ange incompétent ; Arj, un homme au bord de la faillite dormant dans sa voiture ; et Jeff, un magnat de la tech aussi riche que déconnecté. Excédé par le fatalisme d’Arj, Gabriel commet l’irréparable : il échange par magie la vie du pauvre hère avec celle du milliardaire. Son objectif ? Montrer à Arj que l’argent ne fait pas le bonheur. Le résultat ? Arj, ravi, refuse catégoriquement de rendre sa nouvelle existence idyllique.

Le riche à l’épreuve du monde réel

Pour Gabriel, la seule issue pour retrouver son statut d’ange est de convaincre Arj de switcher à nouveau. Il rend donc sa mémoire à Jeff, désormais contraint de vivre la vie misérable d’Arj. C’est le choc des classes en action : Jeff, qui se croyait « self-made », découvre avec horreur la difficulté de survivre sans filet de sécurité. Pendant ce temps, Arj, dans la peau de Jeff, apprend que l’argent peut aussi compliquer les relations, notamment avec Elena, la femme qu’il aime.

La comédie des rôles inversés

La force du film réside dans cette inversion des rôles. Jeff, confronté à la dure réalité, en vient à laver des assiettes, tandis qu’Arj, devenu riche, se comporte en héritier gâté. La situation vire au tragique lorsque Arj, tentant de rattraper Elena après une dispute, a un accident et sombre dans le coma. Gabriel et Jeff se retrouvent alors coincés dans leurs vies d’emprunt, formant un duo improbable lié par les hamburgers et le désespoir.

Une résolution en faveur de l’humain

Le dénouement est une leçon d’humanité. À son réveil, Arj finit par comprendre que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse absolue ni dans la pauvreté résignée, mais dans la dignité et les liens authentiques. Il accepte de retrouver sa vie, mais en y insufflant une nouvelle détermination, refusant désormais les conditions de travail indignes.

Jeff, de son côté, retourne à son empire avec une conscience sociale nouvelle. Quant à Gabriel, il récupère ses ailes, mais semble regretter les simples plaisirs humains, comme en témoigne le taco qui s’élève mystérieusement dans le plan final. « Good Fortune » nous rappelle avec humour et tendresse que la plus grande fortune est peut-être simplement d’être humain, entouré de vrais amis.

