Chuck Lorre annonce le retour de certains personnages dans le spin-off The Big Bang Theory !

Le futur spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, promet de bousculer l’univers bien rangé de la sitcom culte !

Au programme : Stuart Bloom, le gérant malchanceux de la boutique de comics, déclenche accidentellement un « Armageddon multiversel » en cassant un gadget conçu par Sheldon et Leonard 15. Résultat ? Il se lance dans une quête absurde pour « restaurer la réalité », avec en prime des rencontres… décalées ?!

Chuck Lorre crée le suspense dans le spin-off The Big Bang Theory

Interrogé par TVLine sur d’éventuels retours de Sheldon, Leonard & co, dans le spin-off de The Big Bang Theory, le co-créateur de la série Chuck Lorre a botté en touche. Avec humour il a dit : « Je ne peux pas en parler. J’ai prêté serment de sang ».

Par conséquent, il n’est pas impossible que des caméos des personnages de la série originale existent peut-être dedans. Mais on ne sait pas sous quelle forme ils apparaîtront.

Des fans théorisent sur le fait que ce sont des versions alternatives des personnages qu’on verra. Mais il faut qu’ils soient joués par les acteurs originaux ! Sinon cela n’a pas de sens. Imaginez un Sheldon goth ou un Leonard barbu façon The Last of Us 37 ? C’est cool, mais espérons qu’ils soient là !

« Vous allez adorer cette série » : un teasing qui fait envie

À ceux qui rêvent de revoir Jim Parsons ou Johnny Galecki, Chuck Lorre a lâché un énigmatique : « Vous allez adorer cette série ». Il y a vraiment de quoi alimenter les spéculations. Et si les acteurs embauchés à l’époque incarnaient avaient des rôles phares dans ce nouvel univers ? Tout est possible.

Mais quoi qu’il en soit, le spin-off de The Big Bang Theory mise sur l’audace. On aura sans doute droit à un mélange de SF déjantée et de comédie. Puis, il se peut que le tout soit saupoudré de CGI. Ce sera sinon une première pour Chuck Lorre, habitué aux dialogues de canapé.

Stuart en héros malgré lui

Durant le casting du spin-off de The Big Bang Theory, on sait que Kevin Sussman reprend son rôle de Stuart. Il sera entouré de complices cultes comme Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) et John Ross Bowie (Barry Kripke). Ces noms sont déjà connus depuis l’annonce de la mini série.

Mais c’est bien l’idée de « multiverse » qui excite tout le monde. Entre univers parallèles et clins d’œil sur le métaverse, la série pourrait ressusciter des personnages… sous forme de zombies quantiques ? D’androïdes ? Ou pire : de fans de Star Trek encore plus obsédés ? Que de questions.

Le spin-off de The Big Bang Theory, un pari risqué pour HBO Max

Enfin, avec ce spin-off, HBO Max mise gros sur la nostalgie que The Big Bang a provoqué à l’époque tout en visant un ton radicalement différent. Reste à savoir si les fans suivront. Entre les puristes de la sitcom et les amateurs de SF, le public risque d’être… divisé c’est certains.

Mais une chose est sûre : si Chuck Lorre a juré de garder le secret, c’est que les surprises valent le détour. Et comme dirait Sheldon : « Bazinga ! ».

