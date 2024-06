Ce qu’il fallait retenir : vélos McLaren haut de gamme, l’hydrogène remis en question, rappel massif d’airbags chez Citroën

Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine' sur Technplay.com. Comme chaque semaine, nous plongeons dans le cœur de l'actualité technologique pour en extraire l'essentiel. Des dernières innovations en matière de mobilité à l'évolution continue des gadgets, sans oublier les phénomènes de la pop culture, nous vous offrons un résumé essentiel pour rester connecté. Voici les points saillants de cette semaine.

McLaren dévoile sa gamme de vélos électriques haut de gamme

McLaren, le constructeur britannique de supercars, fait son entrée dans le monde des vélos électriques avec le lancement de sa première gamme de vélos de montagne électriques. Avec des modèles haut de gamme dépassant les 800 watts de puissance, ces vélos visent les sommets du segment électrique. Fruit de plus de deux années de développement, cette nouvelle offre se distingue par une synergie parfaite entre puissance et légèreté grâce à l'utilisation de matériaux de première qualité et de technologies de pointe, offrant une expérience de conduite immersive et des performances exceptionnelles aux amateurs de sensations fortes.

L'hydrogène, un mirage vert pour la mobilité selon Jean-Marc Jancovici

Selon l'expert en énergie Jean-Marc Jancovici, l'hydrogène n'est pas une solution viable pour remplacer les énergies fossiles dans les transports. Le processus de production, de stockage et d'utilisation de l'hydrogène est beaucoup moins efficace que l'électricité, dissipant près des trois quarts de l'énergie initiale. De plus, l'hydrogène ne présente pas d'intérêt pour l'aviation en raison de sa faible densité énergétique. M. Jancovici ne voit d'utilité pour l'hydrogène que dans certains processus industriels spécifiques, mais ne l'envisage pas comme un vecteur énergétique majeur pour la mobilité.

Citroën englué dans une crise suite au rappel massif d'airbags défectueux

Citroën est en proie à une grave crise due au rappel de plus de 245 000 véhicules C3 et DS3 en France, et plus de 600 000 dans une vingtaine de pays, en raison d'un problème d'airbags. Bien que le constructeur ait pris des mesures pour résoudre ce problème, de nombreux clients sont confrontés à des délais interminables pour obtenir un véhicule de remplacement ou une date de réparation. Cette situation est particulièrement difficile pour les personnes âgées ou handicapées qui dépendent de leur voiture pour leur mobilité quotidienne.

