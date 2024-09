Ce médicament pour le diabète pourrait donner une jeunesse éternelle à votre cerveau

Une étude récente menée en Chine suggère que la Metformine pourrait ralentir le vieillissement du cerveau. Il s’agit d’un médicament couramment utilisé pour traiter le diabète de type 2, et il est déjà bien connu pour ses propriétés régulatrices de la glycémie. Ce médicament pourrait également jouer un rôle clé dans la préservation des fonctions cognitives et la réduction du déclin mental lié à l’âge. Apprenez-en plus à ce sujet; notamment les actions de la Metformine contre le diabète et ses bienfaits pour le cerveau humain.

Une avancée scientifique chez les primates

Les chercheurs ont observé l’impact de la Metformine sur des singes cynomolgus, une espèce proche de l’homme. Pendant 40 mois, 12 singes âgés ont reçu ce traitement, et les résultats ont été comparés à ceux de groupes témoins. Ceux-ci ont été frappants. Les cerveaux des singes traités avec la Metformine étaient, en moyenne, six ans plus jeunes que ceux des singes non traités. Cette réduction de l’âge biologique pourrait se traduire par un rajeunissement cérébral équivalent à 18 ans chez l’homme.

Ce médicament pour le diabète et le cerveau : des perspectives prometteuses mais à confirmer !

Bien que ces résultats soient prometteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets chez l’humain. L’étude menée par les chinois repose sur des échantillons encore restreints, notamment chez les primates, et ne permet pas de confirmer ces effets chez l’homme. Par ailleurs, les différences biologiques entre les singes et les humains laissent encore planer des incertitudes. Néanmoins, les résultats préliminaires constituent une étape importante dans la recherche sur les effets potentiels du médicament sur la longévité du cerveau.

Vers des applications humaines ?

En réponse à ces découvertes, des essais cliniques sur l’homme sont déjà en cours. Afin d’avoir des résultats plus pertinents, le panel comportera 120 personnes et les recherches viseront à évaluer les effets de la metformine sur les humains. En plus de son potentiel anti-âge, la metformine pourrait également jouer un rôle dans la lutte contre le Covid long. Des études récentes ont montré que les patients diabétiques sous metformine présentaient un risque réduit de développer des formes graves du Covid-19. Cela renforce l’intérêt pour ce médicament aux multiples vertus.

