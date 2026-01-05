Ce jeu Star Wars se revend plus de 300€ grâce à une faille permettant de pirater la PS5

Qui aurait cru qu’un jeu de podracing PS2 oublié deviendrait la clé d’or des pirates ? La version PS4 de Star Wars: Racer Revenge, une simple réédition à 15€, s’échange désormais à plus de 300€ sur eBay.

La raison ? Une faille supposée permettant de jailbreaker la PS5 ! Les hackers en rêvent, les collectionneurs s’arrachent les copies… Une folie spéculative aussi surprenante qu’effrénée, pour un exploit qui reste à prouver.

Un jeu PS2 de 2002 est-il la clé pour pirater la PS5 ?

Dans le monde du piratage de consoles, une nouvelle fait sensation : des hackers affirment être sur le point de déverrouiller la PlayStation 5. Mais leur méthode n’est pas banale. Ils auraient découvert une faille exploitant un jeu en particulier : la version PlayStation 4 de Star Wars: Racer Revenge, un titre de course originalement sorti sur PS2 en 2002. Cette réédition limitée de 2019, créée par Limited Run Games, serait soudainement devenue l’objet le plus convoité par les bidouilleurs du monde entier. Un scénario aussi improbable qu’audacieux.

Pourquoi ce jeu de podracing obscur est-il si spécial ?

À première vue, Star Wars: Racer Revenge n’a rien d’extraordinaire. Ce jeu de course, noté 73 sur Metacritic, permettait de piloter des pods avec différents pilotes extraterrestres, incluant même un mode « permadeath » où les adversaires éliminés ne revenaient pas. Un divertissement correct, mais qui n’avait jamais suscité de frénésie particulière… jusqu’à aujourd’hui. Selon les hackers, l’exécution de la version sur disque PS4 de ce jeu sur une PS5 ouvrirait une brèche. Elle permettrait d’injecter du code directement dans le système via les menus du jeu, créant un point d’entrée pour un futur jailbreak complet. Leur argument choc : cette faille ne pourrait pas être corrigée par une mise à jour.

"The price for a PS4 copy of the relatively obscure Star Wars racing game, Star Wars Racer Revenge, has dramatically increased in the last few days because of the game’s use in the latest PlayStation 5 jailbreak" https://t.co/FCX5iZmY0p — Amber Mac (@ambermac) January 5, 2026

Cette rumeur a-t-elle déjà transformé le jeu en objet de collection ?

Que le jailbreak soit réel ou non, l’effet sur le marché est, lui, bien tangible. L’annonce a suffi à déclencher une ruée des revendeurs opportunistes. Les copies physiques de Star Wars: Racer Revenge, qui se vendaient à l’origine environ 12,90 € (ou 32,70 € pour l’édition Premium), atteignent désormais des prix astronomiques. Sur eBay, les disques se négocient couramment autour de 215 €, voire plus. Amazon est en rupture de stock. Certains tentent d’importer des copies d’autres régions, mais les tarifs douaniers font flamber les prix là aussi. Étant donné le tirage limité du jeu, cette tendance haussière ne semble pas près de s’arrêter.

Les fans peuvent-ils espérer une réimpression pour calmer la fièvre ?

Face à cette envolée des prix, les joueurs se tournent naturellement vers l’éditeur, Limited Run Games, pour lui demander une réimpression. Mais c’est un vœu pieux : le principe même de LRG est de ne jamais rééditer un jeu une fois l’édition originale épuisée. L’entreprise n’a pour l’instant pas répondu aux sollicitations, et il est peu probable qu’elle revienne sur sa politique. Bonne nouvelle pour les simples curieux : le jeu reste disponible à un prix raisonnable sur le PlayStation Store en version numérique. Mauvaise nouvelle pour les hackers en herbe : cette version digitale serait inutilisable pour l’exploit, qui nécessiterait impérativement le disque physique PS4.

Faut-il croire à cette histoire de jailbreak imminent ?

Il est crucial de garder un œil critique. Aucune preuve concrète n’a été rendue publique, et nous ne pouvons pas vérifier l’authenticité de ces allégations. L’histoire pourrait n’être qu’une rumeur amplifiée, ayant le mérite de faire grimper la valeur d’un jeu oublié. Cependant, l’idée qu’un titre aussi anodin puisse être la clé pour déverrouiller la console la plus puissante du marché est un scénario qui captive l’imagination. Que l’on soit un collectionneur, un passionné de bidouille ou simplement un observateur amusé, cette saga improbable autour d’un vieux jeu de podracing prouve une fois de plus que dans l’univers du gaming, l’impossible peut parfois naître des endroits les plus inattendus.

