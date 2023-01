Canal+ s’achète OCS : bonne ou mauvaise nouvelle pour les abonnés ?

Après en avoir été longtemps l’un des principaux actionnaires, Canal+ finit par acquérir OCS et Orange Studio.

Canal+ vient de confirmer l’achat d’OCS et d’Orange Studio. Voici ce que cette nouvelle implique pour les abonnés dans le milieu du streaming.

Canal+ absorbe OCS: les conséquences

On a eu vent dernièrement de la fin du contrat liant HBO et OCS. Cette dernière a ainsi déjà perdu l’accès à plusieurs séries cultes comme Game of Thrones, les Soprano… N’oublions pas que l’attrait des chaînes télévisées d’Orange vient en grande partie de son contrat d’exclusivité avec HBO.

En parallèle, HBO Max est lancée dans plusieurs pays. Toutefois, on ne sait pas encore si elle sera bientôt disponible ou pas en France. Quant aux programmes HBO, nombreux sont ceux exclusifs qui ont disparu de nos écrans. La plateforme entend les réserver à sa plateforme de streaming.

#Accord🤝



Le Groupe CANAL+ et Orange sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’#OCS et Orange Studio par le Groupe CANAL+. pic.twitter.com/4yfvZfFSJ2 January 9, 2023

Canal+ s’est, quant à lui, lancé dans l’acquisition d’OCS qui vient d’ailleurs d’être finalisée. En agissant ainsi, Canal+ gagne du terrain face à Netflix. Cette acquisition fait suite à l’endettement et à la situation de perte de la plateforme d’Orange lancée en 2008. L’opération viserait à la sauver de la faillite. Les pertes de la plateforme d’Orange dépassent en effet la barre des 400 millions d’euros.

OCS n’a pas les atouts indispensables pour renégocier un contrat d’exclusivité avec HBO. Toutefois avec Canal+ dans la balance, ce service SVOD pourrait facilement y arriver. Canal+ pourrait donc permettre aux abonnés d’OCS de réaccéder à toutes les anciennes émissions de HBO.

D’autant plus que The Last of Us est prévu débarquer bientôt sur nos écrans. Warner Bros Discovery a d’ailleurs récemment annoncé vouloir partager plus largement ses contenus sur le territoire français. Des négociations dans ce sens seraient aussi déjà en cours, même si cela prendra du temps. Pour l’heure, HBO a déjà conclu un pacte avec Prime Vidéo.